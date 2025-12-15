獨／詐團假邀約名主持人 傳QR碼欲盜帳號

尾牙季節到來，曾入選金鐘獎的主持人邱巧筑遇到詐騙集團，現身說法提醒其他同行小心。（圖／翻攝邱巧筑Eva臉書）

年末尾牙季節來臨，詐騙集團盯上接案工作者，特別是主持人與表演者，透過假冒公司名義發送工作邀約，再要求掃描可疑QR碼以盜取LINE帳號。活動主持人巧筑Mongay Keway日前就接獲一則詐騙訊息，對方自稱是某工業公司，詢問檔期後傳來QR碼要求加入會計帳號，所幸她及時識破騙局。此類詐騙手法近期頻傳，許多接案工作者都曾遭遇類似情況，引發業界高度關注。

巧筑Mongay Keway是一位資歷豐富的活動主持人，她不僅主持過各種大小活動，還跨足電視圈，曾擔任購物專家，主持的外景節目更曾入圍金鐘獎。在年末接案旺季期間，她收到一個陌生帳號的工作邀約。對方詢問完檔期後，傳來一個QR碼，聲稱是公司會計的帳號，表示後續匯款需要，要求她加入。

詐騙集團冒名誘騙要求加入不明QR碼。（圖／TVBS）

巧筑Mongay Keway表示，當時她雖然覺得使用QR碼加入官方帳號有些奇怪，但考慮到可能是企業版本的特殊操作而決定掃描。然而，掃描後系統要求她登入LINE帳號，她立即意識到這是詐騙，對方企圖盜取她的帳號。發現是詐騙後，巧筑立刻封鎖對方並收回所有訊息，隨後她還打電話去被冒名的公司詢問，該公司回應近期被很多人冒用名義，已經報警處理。

詐騙集團似乎看準年末尾牙季節，鎖定主持人或表演者下手。近期也有不少同行遇到類似狀況。這也是接案工作者在隱私和工作之間的兩難處境，他們必須公開聯繫資訊才能方便客戶接洽。

巧筑Mongay Keway強調，雖然遇到這件事情，她還是會持續公開LINE或手機號碼，畢竟要讓客戶方便接洽。她也提醒其他接案工作者，如果在報價時對方異常爽快，或要求點擊不明連結，都可能是詐騙手法，一旦發現苗頭不對，就應該立即封鎖對方。

