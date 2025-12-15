獨／詐團鎖定活動主持人！開「百萬報酬」 假邀約活動真詐騙

尾牙旺季，活動主持人成詐騙目標，對方提供陌生連結、高額報價，都可能是詐騙。 (圖／TVBS)

隨著年底尾牙季節及春酒活動的到來，活動主持人需求大幅增加，然而詐騙集團也將目標鎖定在這群自由接案工作者身上。近期有多位主持人收到可疑的高額活動詢價，開出高達百萬元的天價報酬，誘使受害者點擊陌生連結或提供個人帳戶資料。這些詐騙手法主要針對透過社群媒體接案的主持人，藉由不合理的高額報酬誘惑，企圖盜取個人資料或銀行帳號，造成嚴重的財產損失。

尾牙旺季，活動主持人成詐騙目標，對方提供陌生連結、高額報價，都可能是詐騙。 (圖／TVBS)

婚禮活動主持人夏天Summer表示，詐騙集團通常會以提供誇張高額預算作為誘餌，吸引主持人進一步接觸。她分享曾有攝影同業因點擊對方提供的連結，導致個資遭竊取，銀行帳戶也被封鎖。Summer本人也曾遇過類似情況，所幸及時發現異狀，避免受騙上當。

廣告 廣告

這類詐騙手法有明顯特徵，詐騙者會先假裝詢問價格，隨後聲稱自己有規劃方案，並要求對方點擊下載連結。他們開出的報價通常遠高於市場行情，甚至達到七位數，目的就是吸引被害人上鉤。一旦點擊這些不明連結，受害者的帳號和重要個資就可能被盜用。

Summer進一步解釋，正常的活動合作流程是先支付訂金保留時間，然後在活動結束時或當場支付尾款，付款方式包括轉帳都是可接受的。然而，當對方急著要求全額付款並要求提供銀行帳號時，就應該提高警覺，因為一般客戶不會急著要求全額付款。

專家提醒，若遇到對方急著要付款、提供陌生連結，或聯繫方式不合常理等情況，很可能是假邀約。由於自由接案的活動主持人多透過Facebook、Instagram等社群平台分享工作影像和聯繫方式，在活動旺季時工作邀約增多，也因此成為詐騙集團的新目標。主持人在接案時應特別留意這些警訊，以保護自身安全。

更多 TVBS 報導

「小額出金」騙術揭密！59歲男慘遭詐團設局 警方超商埋伏逮車手

公文、視訊全是假！她揭「洗錢詐騙流程」 一票苦主認：一模一樣

嗶！X光機一掃露餡 驚見物流包裹藏20萬

高雄卡通巨型氣球遊行！超萌「貓貓蟲咖波」現身 民眾爭相卡位搶拍

