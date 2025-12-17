獨／詐騙受害者心碎 「圈存款項」2年後全消失

遭詐騙立即圈存款項，2年後錢消失，只因警示帳戶有期限。（圖／TVBS）

警示帳戶也有期限，從通報時算起，只要超過二年就會自動失效，你知道嗎？有被害人遭詐騙近五萬，案件因為車手不斷上訴，偵辦三年才結案，錢卻不見了，讓人懷疑是不是詐團利用拖延戰術，等帳戶被解凍偷偷領走贓款，被害人空等好幾年換得一場空。

一名詐騙受害者落入假買家詐騙陷阱後，立即採取行動通報165並報案，成功在車手領取前將49985元詐騙款項圈存。然而，即使做出了迅速反應，被害人仍面臨難以想像的結局。被害人表示，法院回覆需等整個案件結束才能領回款項，但因車手不斷上訴，案件直到2025年2月才最終結案。

當法院請銀行將錢發還給被害人時，銀行卻回覆帳戶內已無款項。被害人主動詢問後才得知，由於警示帳戶有兩年期限，超過期限會自動解除，而這筆錢已被車手其他款項扣走。

事實上，警示帳戶機制存在時效限制。從通報時算起，警示帳戶只有兩年有效期，超過便會自動失效。詐騙集團正是鑽了這個漏洞，故意利用拖延戰術不斷上訴，藉此提領贓款。在偵辦期間，如果超過兩年且原通報機關沒有再次通報，帳戶就會被解凍；但若有再次通報，則可延長一次，以一年為限。

律師余韋德建議，遇到詐騙案件有三種方法可以保護自己的財產：第一，在報案時請警方將對方帳戶列為警示帳戶；第二，在偵查中請檢察官立即對對方財產進行假扣押處分；第三，被害人可另外向民事法院提出假扣押申請。余韋德強調，無論採取哪種方式，都是要跟詐騙集團比速度，重點是要快，才能避免車手或詐騙集團將財產領走。

被害人感嘆道，這是一場空歡喜，雖然感覺某個環節有漏洞，但自己無能為力。他質疑：「現在我這個錢不見了，難道我只能等車手服刑慢慢歸還？但車手一定欠很多地方錢，難道我只能慢慢排隊嗎？那筆被圈存原本屬於要歸還我的錢，怎麼就扣給其他地方了？」即使被害人以為動作夠快就能守住辛苦錢，等了三年、不斷打官司，換來的卻是一毛錢都拿不回，只因為警示帳戶的2年期限機制，這樣的結果令人難以接受。

