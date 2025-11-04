獨／謝侑芯命案「傳現場有第三人？」 友人發聲澄清、經紀人回應了
娛樂中心／綜合報導
謝侑芯猝逝案有重大進展，馬來西亞警方今（4）日宣布，案件從原先的心臟病死亡調查正式轉為謀殺方向偵辦，並以「最後接觸死者的關鍵人物」為由拘捕歌手黃明志，若罪名成立恐面臨最重死刑。隨著案情急速發展，謝侑芯身邊友人也於社群曝光她在案發前一天（21日）晚間19時07分傳出的最後訊息「吉隆坡回去跟你說故事」，並標記經紀人與閨密艾妃。友人在分享相關貼文時同步提出四點疑問，其中提到「現場除了兩位當事人 ，侑芯以及『另一位』」，被外界誤解為「房內還有第三人」。友人第一時間澄清，並非暗示房內還有別人，而是希望了解是否有目擊者或飯店人員能提供更多線索。
謝侑芯身邊友人也在社群發聲，公開她在案發前一天（21日）19時07分於IG傳送的最後訊息。（圖／翻攝自IG＠about_686868）
謝侑芯友人同時發出四點聲明提問，其中一段提及「目前唯一能確定的是現場除了兩位當事人，侑芯以及『另一位』在場，是否還有其他同行之人，或是其他未知的相關人士」，引起部分媒體解讀為「房內還有第三人」。對此，《民視新聞網》實際聯繫該友人，他澄清並非暗示房內有第三人，「而是想知道有沒有目擊者或是飯店人員之類的等等，目前所知訊息也是透過媒體，希望可以獲得更多資訊」。此外，謝侑芯經紀人 Chris 也補充說明，這份聲明是由謝侑芯的友人發布，他認為當中提出的疑點確實相當關鍵，因此才協助轉發。
謝侑芯友人整理四大疑點全文
正義也許會遲到，但永遠不會缺席
事件爆發到現在，各種輿論都有
謾罵、嘲笑、惋惜、憤怒、不捨，等等的
這都沒關係，至少網友們關心這件事情
但是案件到現在，真相還是不明朗。
新聞報導文章底下，
有許多網友對於案情的質疑以及事件的疑點
也是我們想知道的。
回歸到事件的本身，稍作整理後的四項：
1.空白的18小時
侑芯跟我們最後連絡的時間為21號19時07分，
在此之後杳無音信。
新聞媒體報導當地警方通報案件時間為22號13時40分
目前已知的新聞訊息，
並未發現中間空白的將近18小時發生了什麼。
2.侑芯對於違禁品是否知情以及意願為何
鑑於案發至今的資訊反反覆覆，
已經算是每日一更新了。
甚至有的還會推翻先前公布的消息，
根本霧裡看花。
沒有任何資訊表示事發當下，
侑芯對於違禁品或是任何未知的事，
是否在完全知情且同意的情況下發生。
3.是否有其他人
目前唯一能確定的是
現場除了當事人侑芯以及「藝人」在場，
是否有飯店人員、目擊者或是其他未知的人，
目前無從得知。
4.相關的畫面
透過新聞，目前只知道事發是在當地的飯店。
但是監視器或是關鍵畫面，
並未表明是否有相關單位已取得或是正在調查等等的，
眼下尚未有任何相關資訊。
上述四點，只是個人單方面的疑問
並不代表家屬或是任何人
相信在真相尚未大白之前
對於真正關心侑芯的人都是一種煎熬
只求真相，僅此而已。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！
