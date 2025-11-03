獨／謝侑芯閨密謝薇安控「黃明志掩蓋、無悔意」 曝他「到處約」

謝侑芯猝逝事件引發軒然大波，多位好友及相關人士紛紛發聲，揭露背後疑雲。謝侑芯的閨密謝薇安公開與黃明志的對話內容，直指其掩蓋真相且毫無悔意。同時，多位網紅與業內人士也紛紛發聲，揭露黃明志的不當行為，以及有網紅暗示自己曾被邀請到馬來西亞進行「神秘旅行」的經歷。這些指控讓謝侑芯猝逝案增添更多疑點，引發社會廣泛關注。

謝薇安(左)奔赴馬來西亞處理好友後事。（圖／翻攝自謝薇安、謝侑芯IG）

謝侑芯的閨密謝薇安透過社群媒體發聲，指控黃明志試圖掩蓋事實真相。她表示，謝侑芯於20日出發前往馬來西亞，隔天還有傳訊息給她，但兩天後就沒有回應。謝薇安於27日詢問黃明志情況，但對方卻不回應。她質疑黃明志為何要在現場逃離，甚至疑似移動遺體，並批評黃明志事後還在Instagram上打歌，顯示毫無悔意。

廣告 廣告

謝薇安還公開了先前與黃明志的對話內容，顯示黃明志曾問她是否有新丈夫或新男友，並表示她需要有人照顧。謝薇安認為這些對話不單純，她說起初以為黃明志只是在網路上塑造「色鬼」形象，沒想到私下真的是「想要約各個妹子」的人。謝薇安更透露，即使在一起工作時，黃明志的女友也在現場，她痛批對方不忠，目前她已飛往馬來西亞協助處理後事。

謝侑芯的另一位好友雪碧則對網路上流傳謝侑芯被派去當伴遊的說法表示不滿，要求提出證據。同時，網紅翁雨澄也在社群平台發文，雖未直接點名，但暗示自己曾在3月被某人邀請到馬來西亞進行「神秘旅行」，接觸了「那些東西」，並提到11月再度被相約，才發現「原來自己只是眾多還沒死去的女孩的其中一位罷了」。這段描述被外界廣泛連結到謝侑芯事件。

女優翁雨澄驚吐疑似與黃明志曾旅行。（圖／翻攝自翁雨澄Threads）

曾與黃明志合作的製片張元瀚也發文表示，每次接黃明志的片子，預算都「低到爆」，這口氣他已經忍了超過5年。這些針對黃明志的控訴如同業障爆發，而黃明志在發表聲明後持續保持沉默，未再公開回應這些指控。

更多 TVBS 報導

謝侑芯好友「最強奶媽」爆粗口痛罵黃明志！ 揚言公開「噁心證據」

罵黃明志心裡有鬼！謝薇安：以合作過為恥 5閨密集體噤聲

謝侑芯猝死！命案前爆「異常1舉動」 友驚喊：超詭異

獨／黃明志捲命案又涉毒 報案書文檔曝光...謝侑芯身亡待解剖

