獨／謝長廷曝「駐日8年0感冒」驚人內幕！笑回「怕遭中國派人」設局

日本首相高市早苗日前指出，若「台灣有事」（發生緊急狀況）並伴隨對方使用武力，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，挺台發言引發中國強烈反彈，接連祭出多項制裁，使中日關係迅速緊繃。國民黨前主席洪秀柱與前總統馬英九批評高市言論「躁進、不負責任」，也在台灣社會掀起新一波論戰。對此，前駐日代表、總統府資政謝長廷在民視政論節目《頭家來開講》還原高市答詢的完整脈絡，同時也回顧台日近年互動中逐漸形成的「善循環」，並在節目中分享自己過去在日本任職期間的自律生活日常。

前駐日代表、總統府資政謝長廷(右圖)在民視政論節目《頭家來開講》還原日本首相高市早苗(左圖)「台灣有事論」完整脈絡。（圖／翻攝自高市早苗X、民視新聞）









謝長廷近日接受民視節目《頭家來開講》專訪，談到高市早苗的國會答詢，指她「是一位有想法、有個性的女政治家」。他說，高市的說法並非突然喊話，而是延續日本自民黨長期以來的國防共識。高市在答詢中明確表示，「台灣有事即日本有事」，若中共對台採取武力行動，有可能構成日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」。此言一出，北京強烈抗議，並對日本祭出多項制裁，使兩國關係迅速緊張。謝長廷強調，類似的論述早在前首相安倍晉三時代便已提出，「本來就是台灣有事等於日本有事，也等於美日安保有事。只是以前都講得比較抽象，高市把狀況講得更具體，當然引來中國不滿」。





國民黨前主席洪秀柱(右圖)與前總統馬英九(左圖)批評高市言論「躁進、不負責任」。（圖／民視新聞）





面對國民黨批評高市「躁進」將台灣推向危險邊緣，謝長廷直言馬英九「沒搞清楚狀況」。他分析，馬英九主張兩岸問題應靠和平對話解決，這點高市也同意，但他忽略的是「高市回答的前提已經是談判破裂」的情境。謝長廷解釋：「那個階段是中共已經封鎖台灣海峽，甚至解放軍艦艇都開過來，已經沒有談判空間了。高市的回應，是針對中共已經動武的狀態，而不是和平階段。他並重話指出：「洪女士、馬先生根本不知道人家在講什麼」，認為兩人只是跟著中國唱和，「中國共產黨要直接來台灣選不方便嘛，所以就找人當麥克風」。





獨／中國制裁沒效反助攻！謝長廷談「台日善循環」：安倍挺鳳梨、賴清德挺日水產

2021年中國抵制台灣鳳梨時，日本前首相安倍晉三（右圖）曾發文公開支持台灣；這次換總統賴清德(左圖)挺日本水產。（圖／翻攝自賴清德 Threads 、安倍晉三X）





謝長廷指出，日本社會對中國觀感極差，「中國在日本的負面印象高達八九成」，因此高市強硬的對中立場反而獲得許多年輕人支持。他表示，日本政治熱度不如台灣，但高市近期因「台灣有事論」民調不減反升，「日本有八成的年輕人喜歡她。」節目也談到，總統賴清德日前曬出「吃壽司挺日本水產」貼文，在X（原Twitter）一天內突破2000萬點閱、近3萬次轉發，引起日本網友熱烈回應。謝長廷認為，這能深化台日之間的善意循環。他回憶2021年台灣鳳梨遭中國封殺時，日本前首相安倍晉三率先以行動支持，帶動日本各界響應，「鳳梨出口量增加八倍，就是友誼最好的證明。」他表示，如今看到賴清德挺日本水產，「也讓我想起安倍當年的溫暖」，象徵台日友誼持續正向往前。





謝長廷在節目中也分享在日本八年期間「連感冒都沒有」，原因就在於生活非常規律。（圖／民視新聞）





謝長廷在節目中也分享過去在日本生活的自律日常。他笑說，自己在日本八年期間「連感冒都沒有」，原因就在於生活非常規律。他提到，身為大使行事必須謹慎，「不能亂來，也不能亂出去」，甚至半開玩笑地表示：「萬一遇到阿共派一個女孩子，說我是癡漢就糟糕了，對不對」，這段妙語如珠的分享，讓一旁主持人翁有繼當場忍不住嘴角失守。

