獨／證交所出手投標台北101股權撐場 三大原因使潛在買家卻步
中聯信託的15%股權由存保公司出面標售，據可靠消息人士透露，證交所確定參與此次的投標，並且以「下限」遞標，擬再持有1%的股權，根據證交所內部評估，這次存保公司所訂價格每股38.7元的確很高，不過由於證交所為原始股東，當初持有成本的確很低，即使增持1%，整個持股部位仍有一定的報酬率。
另一位知情人士指出，其實宏泰集團掌門人林鴻南，在伊藤忠擬出脫台北101股權時，一度對於擬藉此投資台北101有高度的興趣，但當時價格未談攏，且政府並不希望因此創造出第二大民股，因此林鴻南最後未能如願，但這次存保公司把中聯信託股權拿出來標售，卻未見林鴻南蹤影，也是卡在價格的因素。
台股市值創新高，整個大盤指數價量飛躍式齊揚，也使證交所去年獲利再創新高，滿手銀彈的證交所，相對也更有對外投資的實力，在中聯信託的股權標售上，證交所評估先投標取得1%，但日後是否要再繼續投資，就要看下一回合存保公司的標售規定能否修改底價。
一位知情人士指出，這次證交所出手標台北101股權，最主要目標是發揮「點火」效果，讓更多的潛在買家「共襄盛舉」，證交所同時也是台北101最大的使用者，有一定的指標意義，但現在很多潛在買家不願出手的問題有三大，一是價格太貴；二是台北101並未在金管會對於壽險公司所訂5+2公建投資可降低風險係數的範圍，使不少壽險公司打退堂鼓；三則是公股持股已經過半，也有潛在買家因此不願來投資。
這次中聯信託標售股權，倘若拿下「整包」15%的持股，則可一併取得台北101的兩席董事，但一位業界人士指出，這次存保公司所訂的底價，市場普遍認為太高，並且因此縮手，除非這次台北101的股權多數標不出去，必須另起爐灶調降底價，這時才會有更多潛在買家浮上檯面。
一位金融圈人士直言，存保公司所訂的底價，是上次公股銀行接手伊藤忠股權的每股38.7元，但該價格隱含公股因為接手持股而使股權過半的經營權溢價，相較之下，在公股已取得過半經營權之下，潛在買家認為即使有2席台北101的董事，也不值這麼高的價格，至於為何存保公司要把底價訂這麼高，一位政界人士坦言，應和存保認為一開始先把價格比照上次公股接手伊藤忠的價格來訂定，較為安全，也避免招致外界「賤賣」的質疑，倘若標不出去，未來存保公司若要再提新的標售計畫，至少也有降價的理由，一般來說，這次若絕大多數的股權沒標出去，那麼底價打折之後，至少會降至每股35元之下，倘若直接打8折，新底價甚至會到每股30.96元。
另據了解，有至少二家大型壽險公司，因為台北101畢竟是地標，有一定的象徵意義，曾跑去向普華領了標單，然而，向金管會了解之後，才發現該投資不能採用優惠的風險計提標準，而且年化報酬率只介於2.5%至3%之間，一位壽險業者即坦言，「高風險也要高報酬」，倘若不值這個價，自然就不會出價，因此雖然領了標單，但最後仍未遞標。
