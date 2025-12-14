獨／警酒駕「高速追撞畫面曝」！酒測值0.65mg/L 人民保母壞示範

監視器畫面拍下，一輛黑色自小客高速行駛在路上，直接撞到前面的黑車。（圖／TVBS）

高雄覺民派出所的一名張姓員警，12日晚間在家中喝酒後，開車出門找朋友，在路上高速追撞前車，其他分局的員警到場進行酒測，發現這名張姓員警酒測值高達每公升0.65毫克，除了移送法辦之外，警察局也將他2大過免職。

監視器畫面拍下，一輛黑色自小客高速行駛在路上，直接撞到前面的黑車。（圖／TVBS）

監視器畫面清晰記錄了事發經過，只見一輛黑色自小客車高速行駛在路上，直接撞上前方另一輛黑車，撞擊力道之大導致前車零件掉落。目擊民眾表示看到車子撞擊後跑到其他地方。前車46歲李姓駕駛下車後，身體明顯不適，彎腰站立。肇事的張姓員警一度離開現場，後被趕到的警方拉回事故地點。

廣告 廣告

目擊民眾表示看到車子撞擊後跑到其他地方，撞擊力道之大導致前車零件掉落。（圖／TVBS）

事故發生在12日晚間11點多，地點位於建國、民族路口。當其他轄區員警到場處理時，發現肇事者竟然是同為警察的自己人，全案才因此曝光。目擊民眾表示，當時看到車輛碰撞，但沒有繼續觀看後續情況。

所幸此次事故雙方僅有車輛損壞，駕駛人均未受傷。據了解，這名張姓員警從警已有十多年，工作態度一向正常，沒有異狀，但卻在調任覺民所不到一年的時間內發生酒駕事件。高雄市警察局一直三申五令要求員警不要酒駕，然而這次「人民保母」卻做出最壞示範，使警方一再強調的「酒駕零容忍」政策大破功。

《TVBS新聞網》提醒您：

◎飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康，請勿酒駕

◎未滿18歲者禁止飲酒

更多 TVBS 報導

酒駕男連撞2車肇逃！保險桿掉落成鐵證 隔天才投案仍超標

男餐廳喝高粱後開車 撞祖孫肇逃遭民眾合力圍堵

在家乾杯出來撞碎！醉女駕車衝撞 3輛汽機車

借瑪莎拉蒂試車！無業男撞人肇逃17小時才到案 辯：無酒駕

