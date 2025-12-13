獨／買宵夜曝光身分！ 騎士違規遭警盤查 揭雙詐欺通緝

騎士違規遭警攔查，曝光通緝身分。（圖／TVBS）

深夜買宵夜違規被攔查，37歲謝姓男子因未打方向燈遭警方盤查，竟意外揭發其身負兩條詐欺通緝令。新北市土城分局土城派出所在商圈附近執勤時，發現該名男子騎車行徑可疑，立即採取行動。警方表示，騎士左右搖擺、神情恍惚或緊張等異常行為，往往是執法人員優先攔查的對象。這起案件再次顯示，即使在人潮車流密集的商圈，違規行為仍難逃警方法眼。

事件發生在新北市土城中央路巷口附近的商圈，當地平時人車往來頻繁。日前深夜11點多，謝姓男子因嘴饞想買宵夜而騎車外出，他可能以為在車多人多的環境中不易被注意，因此在轉彎時疏忽未打方向燈。然而，這個小小的交通違規卻引起了執勤警察的注意。警方以溫和語氣要求騎士靠邊停車，表面上看似例行檢查，實則已察覺騎士行為有異。土城分局土城派出所所長黃柏荏表示，當他們將男子攔下後，發現他是詐欺通緝犯，立即通報線上警力趕往支援，依現行犯進行逮捕。

經警方調查，這名自稱從事服務業的37歲謝姓男子，身上竟有兩件通緝在身，分別是台北地檢和宜蘭地檢發布的詐欺通緝令。黃柏荏進一步解釋，警方會特別注意一般交通違規者，尤其是那些神情異常、騎車左右搖擺不定，或面有酒容等與一般機車騎士不同的特徵，這些都是執法人員進行攔查的重要判斷依據。據了解，謝姓男子就在案發地點附近租屋居住。原本只是深夜出門想買點宵夜，卻因交通違規被警方攔查，進而揭發通緝身分。最終，他不但宵夜吃不成，還必須先到派出所一趟，面對法律的制裁。

