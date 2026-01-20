獨／買特斯拉不只看關稅 達人：今年將有一個關鍵升級

記者鍾釗榛／綜合報導

想買特斯拉的人，現在可能真的要多等一下。除了市場關注美製車進口關稅是否調降之外，還傳出一個關鍵消息：特斯拉即將進行自動駕駛核心電腦的大改款。

電腦即將大升級

電動車達人Jeff Wang指出，特斯拉預計在今年第二季之後，將現行的FSD 4.0 自動駕駛電腦升級為全新的5.0版本。這顆新電腦將大幅強化影像識別能力與運算效能，等於是讓車子的「大腦」進化一個世代。

特斯拉的FSD 4.0 自動駕駛電腦升級為全新的5.0版本。（圖／翻攝Tesla網站）

雖然對多數駕駛來說，日常使用可能感受不到電腦版本的差異，但對自動駕駛系統本身來說，5.0版在判斷路況、辨識行人與車流反應速度上都會更精準。簡單說，就是現在買跟等新版，未來的軟體潛力會不一樣。

關稅＋電腦雙變數

目前台灣市場同時卡在兩個時間點，一個是美製車進口關稅是否調降，另一個就是FSD電腦即將更新。若關稅真的下修，車價有機會再鬆動；再加上新電腦上線，等於一次補齊價格與科技兩大關鍵。

FSD電腦即將更新成為另一個入手時間點。（翻攝TESLA網站）

準車主該怎麼選

Jeff Wang也建議，如果不急著交車，想買特斯拉的人可以稍微等等新版電腦正式導入再下手，畢竟車可以開很多年，電腦當然是越聰明越好。

