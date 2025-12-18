獨／買雞排先考試！「雞排學力測驗」考100分免費吃雞排

雞排店舉辦「學力測驗」，只要拿滿分就有免費雞排。（圖／TVBS）

高雄仁武一家雞排店推出「雞排學力測驗」活動，顧客只要完成老闆自製的考卷並獲得滿分，就能免費享用雞排。這份考卷涵蓋國文、英文、數學等國高中常見題目，活動一推出就吸引許多學生參與。尤其是兩位國中生在挑戰中順利獲得滿分，展現了年輕學子的學習能力。

這份考卷內容多元，包含直角三角形邊長計算等數學題目，還有英文題和基礎化學題，大多為國中程度的知識。參與的學生表示，雖然有些題目可能超出國中程度需要猜測，但能獲得免費雞排讓他們感到非常開心。有學生強調，愛學習是很重要的，考一百分就會有好獎勵。不過也有附近民眾開玩笑表示，擔心答不出來會「丟臉」。

有國中學生放學就來參與，順利拿滿分。（圖／TVBS）

雞排店業者龍峻表示，他很喜歡想各種有趣的活動，不想單純地做「買什麼送什麼」的促銷，而是希望能有互動性，讓顧客參與其中。這次活動的靈感來自於想讓大家回味學生時代的考試經驗。除了「雞排學力測驗」外，他也曾舉辦過特價摸彩、滿額送飲料，以及鼓勵學生用滿分考卷換雞排等活動。

34歲老闆分享，是因為有很多創意點子能宣傳，希望能和顧客多互動。（圖／TVBS）

現年34歲的龍峻很年輕就創業，距離學生時代還不算遠。正好碰上高三學測倒數30天，他希望透過這個活動鼓勵學生激盪腦力，同時也能填飽肚子。這種結合學習與美食的創意方式，不僅為雞排店帶來了人氣，也為學生們提供了一個輕鬆有趣的學習激勵。

