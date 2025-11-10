獨／賓賓哥新北地檢署提告！遭圤智雨勒索7位數 還被嗆「關狗籠」

賓賓哥聲稱遭到圤智雨勒索百萬。（圖／記者沈芳宇攝）





知名公益網紅賓賓哥（江建樺），近日深陷不少爭議，日前他遭到網紅推手圤智雨質疑做假公益，事後對他提出誣告訴訟，雙方不斷隔空交火，今（10）日《EBC東森娛樂》獨家直擊賓賓哥現身新北地檢署宣布提告圤智雨恐嚇取財罪，並聲稱手中握有恐嚇錄音及相關證據。

賓賓哥表示，圤智雨聯合7名直播主包括「小諺聊佛牌」、「凱哥水兄弟」、「執夜提燈飛廷」、「原子祥冰品」、「大家都有佛牌戴」、「黑白寶劍」、「林揚竣」等人聯合打壓他的團隊，並聲稱背後之人就是圤智雨，「他那邊有自己成立一個群組，不斷在裡面發佈我不好的訊息，來詆毀我們泰霸團隊在直播上賣的所有商品」。

賓賓哥透露，他接到自稱圤智雨主管的電話，對方聲稱手上握有他「8個不雅照及錄音檔」，並向其勒索7位數的鉅額，要求在11月12日前支付，否則就將公開，至於不雅照內容，賓賓哥則強調對方是「純屬捏造。」針對賓賓哥的指控，記者求證圤智雨本人，目前尚未取得回應。

賓賓哥還提到，團隊多次在深夜收到恐嚇電話，其中2通電話更要脅要將他「關狗籠」，「恐嚇電話當時打到我們公司來，說如果我們不出面處理，或者去煽動一些之前跟我們購買的客人，他要對我不利『去關狗籠』，或者來我們公司亂」。他同時也宣稱自己已備齊相關證據，於今日提起刑事告訴，其律師團隊也表示，「將同步對涉案多名主播及配合轉載的網路媒體發起民事求償，要求相關方就形象損失及精神損害承擔相應法律責任。」



