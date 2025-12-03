獨／賴清德愛店！台南35年「林家肉燥飯」熄燈 佛心10元肉燥飯成絕響

35年的滋味成回憶！位於台南、賴清德總統也喜歡的知名小吃「林家肉燥飯」，今日於官方粉絲團發布公告，宣告「謝謝大家，下台一鞠躬」，消息出爐之後，立刻引起粉絲們的不捨，表示「一輩子摯愛」、「喜歡老闆和老闆娘認真不馬虎的態度」。

自1990開業至今的「林家肉燥飯」，最初自南園街養生市場起家，後搬遷至安和路一段。店內最大的特色，就是每碗僅要10元的「肉燥飯」，另外還有魯豆腐、滷蛋、海產粥、海鮮湯等品項，以及多款自助式菜色。由於價格平實、料理可口，因此成為許多在地民眾用餐的好去處，甚至賴清德總統任職副總統時也曾到店用餐，並po出用餐影片。在google map中，林家肉燥飯獲得超過600則評論，平均獲得4.3分。此外，由於林家肉燥飯二代即為創作歌手阿雞GLOJ，所以有時在店中也能看見他幫忙的身影。

雖然獲得許多顧客支持，但是稍早有網友貼出林家肉燥飯門口的盤讓看板照片，林家肉燥飯也發布「下台一鞠躬」公告，除了感謝大家的支持外，並表示「大家生活都辛苦了，為的就是只求一頓溫飽，我們少賺一點沒關係，大家有吃飽就好。」並指出「如今林老北和林老目年事已高，忍痛做的重大決定」隨著消息發布之後，粉絲們也表示「謝謝林家肉燥飯 帶來美好的回憶」、「懷念的海產粥」、「最佛心的肉燥飯」。

