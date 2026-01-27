獨／賴清德直球對決「立院報告」 藍白不審軍購他拋這5字

政治中心／徐詩詠報導

台灣軍購特別條例草案屢遭在野陣營阻擋，至今已多達10次。對此，總統賴清德今（27）日登上民視政論節目《台灣最前線》，接受主持人許仲江獨家專訪，現場賴清德除重申軍購案對於台灣國防重要性，也再度回應「進立院報告」議題，強調自己很願意做國情報告，但國情報告不該限定在某特定項目。

國情報告須符憲政程序 不得指定內容

針對國民黨、民眾黨陣營不斷阻擋、甚至不審查軍購案，賴清德認為，他內心相當希望，藍白的阻擋背後沒有中國施壓，但他強調在人民心中，其實都看得很清楚。國防預算至今已被杯葛10次之多，賴清德希望在野黨能夠重新思考、調整自身立場。賴清德指出，根據憲法規範，他可以在徵詢立院同意後，來向國人做國情報告，立院也能夠邀請他，但並不是針對某一個預算或事件。他點出，憲法法庭先前裁判過程已經出爐，其內容明確指出：「立法院聽取總統國情報告時，無指定國情報告內容之權，亦無就其國情報告內容，對總統為詢問、要求總統答復，或要求總統聽取其建言之權。」

賴清德表示，依憲法規範總統可赴立院對人民做國情報告，但不得侷限在特定內容上。（圖／民視新聞）





藍白若堅持杯葛預算 最終受害的是人民

賴清德重申立場，認為國情報告必須符合憲政程序，只要不違憲自己都願意前往，只要內容不針對特定項目。他不諱言，若藍白堅持己見，讓預算無法順利通過，最後受影響的一定是人民。賴清德認為，在野黨的責任就是審查預算，而不是要求總統府、行政單位配合，這一點必須要先講清楚。

賴清德認為，若軍購案遲遲未過關，受害的仍是人民。（圖／民視新聞）









不滿預算可刪可修 不能完全不審

如果在野對於軍購案預算不滿意，賴清德直言，立院可以刪、提修正動議；對於總預算也是一樣的道理，若認為哪個項目沒道理，要刪就刪，要提附帶決議也可以。賴清德強調，但是不能通通不審查，預算會期不審預算是我國有史以來首次，不要這樣子，人民不會覺得這樣做是對的。

賴清德認為在野陣營若對預算有意見可進行刪減，而不是完全不審預算。（圖／民視新聞）

