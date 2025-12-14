獨／超商自助取貨櫃淪賊目標！19歲女「假名取貨」偷4次被逮
超商自助取貨櫃近期成為竊賊犯案的目標，基隆一家超商接連發生包裹遭竊事件，一名19歲陳姓女子利用網購貨到付款方式，留下假名及假電話，多次從自助取貨櫃中直接取走高價手機等商品後離去，造成店家損失高達5至6萬元。在店員發現異常通報里長後，經過埋伏，終於在女子穿著與先前犯案時相同的衣服再度出現時將她逮捕。警方除查扣被竊商品外，還在女子身上發現依託咪酯菸彈，已依竊盜及毒品罪嫌將她移送法辦。
這起事件發生在基隆八斗子的一間超商。該名19歲陳姓女子連續多次偷竊網購商品，手法相當固定。她會透過網路訂購高價手機，選擇貨到付款的方式將商品寄送到超商的自助取貨櫃，但留下的都是假名字和假電話。女子會站在超商取貨櫃前翻找，在確認店員沒有注意到的情況下，將包裹塞進自己的提袋，假裝找不到自己的包裹後直接離開店家。店員察覺異常後，通報新富里里長莊紫濠協助。莊紫濠表示，店家先前曾請他查看監視器畫面，確認竊賊是否為當地居民，經確認應該是外地人到此行竊。他與店家約定，若嫌犯再度出現會立即前往現場。就在13日當天，女子穿著與先前犯案時同樣的白色帽T再度出現，正當她行竊時被守候在一旁的里長發現，隨後在走到門口時被店長攔下。
根據莊紫濠的了解，由於這些包裹遭竊，店家可能需要負責賠償約5至6萬元的損失。這已經是女子第四次行竊被逮，顯示她曾多次得手。警方在逮捕女子時，不只搜出被竊的商品，還當場查獲依託咪酯菸彈及主機等違禁品。女子利用相同的衣著和手法，妄想不勞而獲，最終卻因貪心而落網，得不償失。
