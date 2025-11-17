獨／車誰的？報廢BMW配「北市水利處」牌面霸位3年

（圖／TVBS）

這輛寶馬豪車如同「土地公」般長期佔據停車位，引起路過民眾陳先生的注意。陳先生表示，他在8月份就已經看到這台車停在這個位置，從蜘蛛網的狀況來看，至少已經放置半年以上。他不理解為何水利處會有這麼高級的車輛，並將其長期放置在此處。

附近一名已工作三年的店員也證實了這輛車的「資歷」。該店員表示，他來這裡工作的三年間，這輛車一直停放在同一個位置，但他不知道車主是誰。在停車場的另一處，還有兩輛同樣被拔牌的報廢機車。

（圖／TVBS）

陳先生表示，他已多次向市府相關單位投訴這個問題，從水利處一直寫到副市長信箱，但始終沒有得到回應。他認為政府機關對此事的不作為令人失望，並強調台北市的管理不應該如此鬆散，讓人覺得與其他縣市沒有區別。

對此，水利處回應稱，該報廢車停放的車格並非屬於水利處，而是管制牌面和三角錐被不明人士挪動。水利處表示已將牌面領回，而那些舊機車確實屬於水利處待報廢的車輛，目前已經移回水利處的停車範圍內。

事實上，不少停車場都有類似「資深學長」般的廢棄車輛長期佔位，但冒充市府重要人士的車輛是不可取的行為。這種情況引起了公眾對城市管理效率的質疑。

