獨／軍購案被藍白狂擋10次 賴清德提1關鍵說重話：邏輯不通

台灣軍購特別條例草案屢遭在野陣營阻擋，已達10次之多。民眾黨甚至在昨（26）日自提版本，卻遭到外界批判「毫無專業」。對此，總統賴清德今（27）日登上民視政論節目《台灣最前線》，接受主持人許仲江獨家專訪，除了強調本次軍購的主要目的，在於打造「台灣之盾」，讓台灣、美國與日韓等印太區域盟友，在維護區域安全上共同努力、分擔責任。他也不諱言，軍購案若遲遲未能通過，最後受影響的一定是人民。

賴清德：打造「台灣之盾」國防應專業分工 在野黨編列邏輯不通

針對民眾黨主席、立委黃國昌召開記者會，自提軍購特別條例草案，賴清德表示，聞道有先後，術業有專攻，國防是一項專業，不妨讓國防部來負責；他認為立法院應做好監督角色，依照憲政體制運作，對國家會比較好。對於本次台灣軍購案，賴清德強調，政府要打造的是「台灣之盾」，內容包括「智慧化攻防體系」與「推動國防產業」，唯有成功推動，才能有永續發展，這是環環相扣的。他質疑，若再將1.2兆元的預算硬是切成4千億元，只給1/4預算的盾牌，會不會出現破洞？會不會僅有1/4的效能與作用？他認為，在野黨編列這樣的預算邏輯，是說不通的。

獨家／台軍購案遭藍白「狂擋9次」 賴清德批邏輯不通：「台灣之盾」沒縮減空間

賴清德登上民視政論《台灣最前線》談台灣國防，直言本次軍購案是為打造台灣之盾。（圖／民視新聞）





以美國國安戰略為例 各國同步提高國防支出

賴清德舉例指出，美國先前通過《國家安全戰略》，內容包括美國將著重本土安全，把資源移動至印太地區，確保印太區域安全並強化自身國防基礎。針對第三個部分，賴清德認為，不會只有美國出力，而是印太區域所有國家都必須共同承擔。他進一步表示，日本今年國防預算占GDP達2%，高達1.8兆至1.9兆元新台幣；台灣則是1.25兆元分8年編列。賴清德強調，印太區域各國都在強化國防，韓國正在開發核子動力潛艇，澳洲、菲律賓的國防預算也持續增加，美國今年更達9000多億美元，美國總統川普（Donald Trump）也宣布，2027年度國防預算將達到1.5兆美元。





獨家／台軍購案遭藍白「狂擋9次」 賴清德批邏輯不通：「台灣之盾」沒縮減空間

賴清德指出，川普將逐年調高年度國防預算，2027年度美國國防預算將達到1.5兆美元。（圖／美聯社提供）









強化國防有利區域和平 賴清德：對大家都好

賴清德認為，這並非只有要求台灣增加預算，而是大家都在提高國防支出，共同承擔區域和平責任；這對台灣好、對區域好、對所有國家都好，因此台灣不能置身事外。





獨家／台軍購案遭藍白「狂擋9次」 賴清德批邏輯不通：「台灣之盾」沒縮減空間

賴清德點出，印太區域國家皆陸續提高國防預算維護區域安全，他認為這對大家都好。（圖／民視新聞）





