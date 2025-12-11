獨／迪化街老店川貝陳皮竟有「中國菸蒂」 卻標MIT

川貝陳皮打開發現，袋子內居然有一根橘黃色的中國菸蒂。（圖／東森新聞）





有消費者到北市迪化街購買川貝陳皮，打開發現，袋子內居然有一根橘黃色的菸蒂，上方還印上品牌「黃山」兩個字，追查是中國品牌。但商品標示明明寫台灣加工製造，商品標示卻沒有製造商名稱，詢問業者都不願透露。對此北市衛生局表示，食安法規定商品應標示製造廠商資訊，將派員稽查，若違法將開罰，

好幾塊橘黃色的川貝陳皮放在夾鏈袋內，消費者打開包裝，準備好好享用，怎麼有一根橘色菸蒂？

當事人C先生：「包裝打開我沒看，我手伸下去拿，拿到的時候手指碰到的時候，其實是軟軟富有彈性的。我就覺得不對勁，後來我把他抽出來一看，居然是菸蒂。」

消費者在北市迪化街開業30年以上的偉誠藥材行，購買這包川貝陳皮，沒想到裡頭竟然菸蒂，而且這黃色菸蒂仔細看，上方還寫上品牌名稱「黃山」兩個字，這菸的原產地明顯不是台灣，而是中國。

民眾購買的川貝陳皮，後方標示寫上台灣加工製造，卻出現中國的菸，讓消費者懷疑，到底是台灣製作的人在抽中國的菸，還是這其實是標示不實就在中國製造？

當事人C先生：「傻眼是第一個反應，第二個反應是震驚，因為我後來仔細看他寫，標註是台灣加工製造。那個菸蒂是我在台灣沒有看過的，我的假設可能是在中國製造的。」

仔細看商品標示，除了有店家名稱、地址跟台灣加工製造，但卻沒有台灣廠商的名稱，詢問業者加工廠商從哪來，原物料是否有進口再製造，都不願透露。

偉誠藥材行業者：「我們也會反映給廠商，我們是願意處理，我們也不知道，居然發生這種事情，我們也是蠻驚訝。」

北市衛生局表示，將派員到場稽查。北市衛生局：「依照食安法規定，製造廠商跟國內負責廠商名稱、電話及地址，應標示可追溯之來源，若查證違規應標示未標示，最重可處300萬罰鍰，標示不實可處最重400萬罰鍰。」

標榜台灣加工製造的商品，卻出現中國製的菸，業者說很驚訝，消費者可是飽受驚嚇。

