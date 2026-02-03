獨/迪士尼混用鹽酸釀「多人中毒」！顏宗海揭清潔劑最大地雷

大掃除或居家消毒時，許多民眾會使用漂白水、清潔劑等化學用品，但若使用不當，恐對健康造成嚴重傷害。對此，顏宗海提醒，市售清潔劑多具有腐蝕性，錯誤混用或通風不良，可能導致皮膚、眼睛與呼吸道受傷，嚴重者需送醫治療。

《完整影片請點我》

大掃除或居家消毒時，許多民眾會使用漂白水、清潔劑等化學用品，但若使用不當，恐對健康造成嚴重傷害。（示意圖／Pixabay）

林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海受中天新聞《健康我+1》頻道訪問指出，國際上曾發生多起因清潔劑混用造成集體中毒的事件。2018年法國巴黎迪士尼樂園一間飯店，工作人員在清潔時不慎將漂白水與鹽酸混合，產生大量有毒氯氣，導致22人出現身體不適，其中4人緊急送醫。吸入氯氣後，患者出現胸悶、呼吸困難等症狀，所幸即時處置後並未釀成更嚴重後果。

廣告 廣告

類似情況在國內也屢見不鮮。顏宗海分享，曾有一名中年婦女因家中飼養寵物，想加強環境消毒而使用氨水，但過程中未保持通風、也未配戴口罩，導致吸入後出現胸悶不適，被送至急診治療，經即時處理後才順利恢復。

他說明，民眾常使用的漂白水主要成分為次氯酸鈉，鹽酸清潔劑屬強酸，馬桶疏通劑多含氫氧化鈉屬強鹼，這些化學物質本身皆具有腐蝕性。若接觸皮膚或眼睛，可能引發灼痛、紅腫、流淚甚至視力模糊；誤食恐傷害口腔與食道黏膜；吸入揮發性氣體，則可能造成胸悶、乾咳或呼吸困難。

林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海。（圖／翻攝《健康我+1》畫面）

針對民眾擔心清潔劑是否會增加癌症風險，顏宗海表示，目前並無研究顯示一般家用清潔劑或漂白水具有致癌性，其主要風險在於急性腐蝕性傷害，而非癌症誘發。

若不慎接觸或吸入清潔劑，顏宗海建議，皮膚或眼睛接觸時應立即以大量清水沖洗並儘速就醫；若因吸入出現胸悶或呼吸困難，也應立即送醫評估。若誤食強酸或強鹼，切勿自行大量灌水或飲用牛奶，以免嗆咳導致吸入性肺炎，應立即送醫處理。

顏宗海提醒，使用化學清潔用品時應遵守三大原則：一次只使用一種清潔劑、全程做好防護、保持環境通風，並將清潔用品妥善放置於孩童無法取得之處，才能在清潔環境的同時，避免不必要的健康風險。

《完整影片請點我》

延伸閱讀

高雄要變天了？最新民調「差距曝驚人玄機」 黃揚明：柯志恩有機會

「美濃大峽谷」盜採濫倒案偵結！女地主、業者撈2億 橋檢起訴12人

袁惟仁一度恢復心跳 聽姊姊說「媽媽我會照顧」後病逝