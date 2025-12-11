獨／送車保養「莫名消失」！業務私賣愛車 驚：定位在淡水地下室

車子定位顯示，車輛出現在新北淡水，大樓地下停車場裡。（圖／TVBS）

離奇的汽車轉賣事件引發關注，車主將愛車送往保養廠後，竟發現座車被業務員私自賣給二手車行。車主透過定位系統追蹤，發現愛車停放在新北市淡水某大樓地下停車場。購買該車的二手車行聲稱已完成合法交易程序，並表示對業務員的不當行為毫不知情。目前涉案業務員已失聯，電話無法接通，而相關單位正在調查此事，疑似還有4至5輛車遭遇類似情況。

車主的愛車目前根據定位系統顯示，停放在新北市淡水一棟大樓的地下二樓停車場。對方卻稱因車輛需要美容，暫時停在自己住處。車主想開走自己的車輛卻無法實現，警方已介入調查此事。汽車美容業者黃先生，他表示是受車行老闆委託整理車子，自己沒有權力歸還車輛。

這輛車被張姓業務員賣到位於台北士林的二手車行。該車行老闆接獲消息後無奈回應，車主的行照在他那裡，車也在他那裡，他們與張業務員有簽訂合約。對於車主指控他收贓物，車行老闆感到不解，強調這不是贓車，他們有查證過，也確認沒有動保設定。車行老闆透露，要找到當時交易的張姓業務員非常困難，打電話也沒人接聽。

車行老闆進一步表示，之前與張業務員有過幾次正常的買賣交易，他還親自去過張業務員的公司，確認公司有這個人。但現在卻被告知張業務員已離職一年，讓他感到困惑，質疑公司是否與業務員串通。記者實際致電給這名張姓業務員，同樣找不到人，轉接到語音信箱。

在汽車買賣過程中，車主完全不知情的情況下，竟然能完成過戶。非當事車商許富崴解釋，一般如果沒有車主的雙證件與印章，只要有牌照登記書或車主的雙證件影印本，請汽車商業同業公會出示證明，仍然可以完成過戶手續。

針對這名業務員的行為，總公司低調回應表示正在釐清中。據悉，疑似還有4至5輛車被以同樣手法賣掉。不過二手車行業者堅持有正常付款購車，交易資料是否有疑慮，還需等待關鍵人物張姓業務員出面釐清。

