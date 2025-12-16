獨/「這樣喝咖啡」恐致癌？醫揭真相：一天20杯以上才有可能

咖啡是許多人早晨必備的提神飲品，但關於其健康影響仍存在一些疑慮。對此，詹宜學醫師表示，對健康的人來說，早晨適量飲用咖啡並無害處，「講到傷身一定是過量，咖啡對於很多癌症都會有幫助，它的益處的確很多。」

《完整影片請點我》

咖啡是許多人早晨必備的提神飲品，但關於其健康影響仍存在一些疑慮。（示意圖／Pexels）

禾馨民權內科診所消化內科內視鏡室主任詹宜學醫師受中天新聞《健康我+1》頻道訪問指出，咖啡含有豐富的抗氧化物質，不僅能提神、增加記憶力和新陳代謝，研究顯示還有助於減少憂鬱症、阿茲海默症，甚至心臟病、中風等心血管疾病的風險。另外，咖啡還能促進腸胃蠕動，「有些病人早上一杯就會很順，就會去跑廁所。」

廣告 廣告

對於胃部不適的人，詹宜學醫師建議避免空腹喝咖啡。（圖／翻攝《健康我+1》畫面）

針對咖啡中的丙烯醯胺致癌疑慮，詹宜學醫師解釋：「美國定義丙烯醯胺的每日攝取安全量不超過140微克，一杯即溶咖啡僅約2微克，手沖研磨咖啡約4.5微克，外面賣的大美式約9微克。要超過安全劑量，一天需喝到十幾二十杯咖啡，才可能造成致癌風險。」

對於胃部不適的人，詹宜學醫師建議避免空腹喝咖啡，「過量的咖啡在早上空腹飲用，可能導致胃酸分泌過多，引起胃食道逆流。若本來就有胃潰瘍，空腹喝咖啡可能使潰瘍惡化。」至於安全飲用量，他表示這因人而異，「如果一天固定喝一杯沒有不舒服就OK；若喝了感到不適，那對你來說就是過量。」

針對咖啡中的丙烯醯胺致癌疑慮，詹宜學表示一天需喝到十幾二十杯咖啡，才可能造成致癌風險。（圖／翻攝《健康我+1》畫面）

在咖啡豆選擇上，詹宜學醫師建議：「重烘焙咖啡比淺烘焙含較少量的丙烯醯胺。重烘焙因烘焙時間較長，產生特殊物質，較不會造成胃酸分泌過多，胃不好的人應選擇重烘焙咖啡。」而淺烘焙則含較多抗氧化物質，但偏酸性，容易導致胃部不適。

至於去咖啡因咖啡，詹宜學說明：「去咖啡因是透過化學處理將咖啡因洗掉，不會因咖啡因過量造成心悸等不適，但部分抗氧化物質可能也會被分解。只要是合法製程，都經過嚴格管控，不用過度擔心。」

最後，詹宜學強調，「只要適量飲用，咖啡都不會單純導致致癌，選擇哪種咖啡主要還是看個人體質。」

《完整影片請點我》

延伸閱讀

影/新北三重驚現「尿布猴」！動保處介入處理 飼主恐挨罰

卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠

卓榮泰怪韓國瑜無視憲法 王金平：憲政危機時刻非韓一人能處理