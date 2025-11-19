獨／通緝犯行騙140萬！「詐欺+恐嚇被害人」酒店囂張走跳

陳姓男子一騙再騙，遭判刑後又騙了夫妻倆140萬，如今身背兩條通緝當中。（圖／TVBS）

高雄一名通緝犯陳姓男子，涉嫌詐騙並恐嚇被害人，引起社會關注，經查，這名男子不僅有詐欺前科，還因毒品罪被判五年多刑期，目前身背兩條通緝令。有一對夫妻遭騙140萬，發現遇騙並表示要報警時，陳男竟發訊息恐嚇他們，行徑相當囂張，而陳男在這段時間，竟然還到酒店走跳，行徑相當誇張。

陳姓男子先前任職於二手車公司，如今成了通緝犯，據了解，就在幾天前，還有人要找他討債，曾經協助陳男保養車子的汽修廠老闆表示，有人曾來尋找他，說是因為陳男向他姐姐借錢後不接電話，老闆還透露，陳男經常來整理車輛，一個月大約有兩三台，兩個半月就接近十台，且每次開的車都不一樣，但已經兩週多沒見到他了。

陳男的詐騙手法是向被害人收取購車款項，聲稱要買車來賣，其中一台RAV4據稱要賣80多萬元，但被害人後來才發現，這些都是一年多前的網路圖片，他們付款後連車都沒見過。知情人士指出，陳男可以在外面逍遙法外六百多天，「警察像抓不到他，司法也不能對他怎樣」，他還提到，陳男在112年就被判刑，113年假釋出來，一直犯詐欺案，「一騙再騙」。

除此之外，陳男還在網路上發布貼文，宣稱一輛2008年的瑪莎拉蒂，只要33.8萬元，且僅行駛10萬公里，在這個過程中，當事人光這部車就被騙走40萬元。當被害人表示要去報案時，陳男開始進行恐嚇，知情人士表示「這時候他就傳訊息來恐嚇，說我朋友他媽媽住哪裡，我在哪裡，我有兩個小孩在出入都要接送，所以我認為他這樣真的很惡劣，非常惡劣」。

事件發生後，知情人士和被害人都遭到陳男的恐嚇，目前兩人已經提出告訴。面對這種騙財又恐嚇的行為，警方務必將人繩之以法。

