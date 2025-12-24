獨／週六政見會憲妃交鋒 3關鍵提問人曝光

▲林俊憲、陳亭妃初選政見發表會將在本週六晚間登場，如今3位關鍵提問人也曝光。（圖／翻攝自林俊憲、陳亭妃臉書粉專）

[NOWnews今日新聞] 民進黨台南市長初選逼近，立委林俊憲、陳亭妃兩人競爭白熱化，民進黨中央所主辦的政見發表會將在本週六晚間8時登場，由《三立新聞》進行直播，過去在協調之際雙方針對是否納入提問環節意見分歧，協調未果最終由選對會代表張宏陸抽籤決定納入，如今攸關議題攻防的3位提問人曝光，分別是綠色和平主持人林育卉、中央大學助理教授王智盛與POP搶先爆主持人邱明玉。

民進黨台南市長初選政見會將在本週六晚間8時登場，將透過《三立新聞》進行直播，而過去雙方在協調政見會之際，陳亭妃拒納入提問環節，林俊憲則堅持納入，協調未果由選對會代表張宏陸抽籤需納入，才讓協調會落幕。

在提問人選方面，由黨中央提供提問人名單，雙方可剔除不適任名單1到2人，最後由黨中央邀請。最終拍板攸關議題攻防的3位提問人，分別是綠色和平主持人林育卉、中央大學助理教授王智盛與POP搶先爆主持人邱明玉。

而當晚初選政見會流程為申論20分鐘、提問共3題24分鐘、結論20分鐘，總計64分鐘。

