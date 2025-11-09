獨／逼車認證「3要件」曝！需同時符合「惡意、連續、密集性」

騎士載童控遭小黃逼車，新北市交大指出逼車須符合「三要件」。（圖／TVBS）

道路上時常發生逼車爭議，但新北市交通大隊指出，逼車的認定需同時符合「惡意性、連續性和密集性」三大要件。許多民眾檢舉的急速變換車道或驟停行為，若無法提供完整影像證明前因後果，往往難以成功舉發。警方強調，審視逼車行為時必須確認完整影片以還原事件經過，判斷是否有針對特定對象的惡意行為，因此檢舉逼車成功有一定難度。

一起騎士與計程車的碰撞事故顯示了逼車認定的複雜性。監視器畫面顯示，當時騎士因路邊停車阻礙而偏向左側行駛，與綠燈直行的計程車發生碰撞，導致人車倒地。騎士指控計程車逼車，但實際情況需更多證據判斷。新北市交大執法組分隊長李盛馨表示，認定逼車時，主觀上必須確認駕駛人是否有惡意性、連續性及密集性，客觀上也必須達到足夠的重大危險駕駛行為。他進一步解釋，警方審視危險駕駛逼車行為時，會確認完整的影片來判斷因果關係，藉此確認駕駛人是否有連續針對特定人士的惡意行為。

去年8月北宜公路的一起事件中，休旅車駕駛被指控逼車大型重機，民眾檢舉了驗車、跨越雙黃線和逼車三項，但最終只有前兩項被認定違規，逼車則因不符合標準而未被舉發。李盛馨強調，檢視完整影片才能確認先前是否有行車糾紛、按喇叭等情況，還原前因後果以確定是否符合違規態樣。由於逼車行為需同時符合惡意、連續、密集三個條件，且影像證據必須足夠完整才能判斷，因此民眾想要成功檢舉逼車確實存在一定難度。

