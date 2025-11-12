獨／逾20人組自救會！花蓮明利村部落青年 24小時輪班守家園

花蓮明利村遭受洪水肆虐，災情嚴重，由於救災人力無法及時抵達，超過20名部落青年自發組成自救會，24小時輪班監控水位變化並協助整理物資。這群青年不僅包括當地居民，還有從台北等外地連夜趕回家鄉的年輕人。他們分工合作，有人負責監測水位，有人整理物資，有人巡邏，展現出面對災難時的團結精神與守護家園的決心。

明利村超過20名部落青年，自發性組成自救會，24小時輪班守護家園。 (圖／TVBS)

明利村在洪水侵襲後，多數居民已撤離至制高點，但判斷後續危險與災情處理成為急迫問題。由於部落內人力不足，二十多名青年便自發性地組成自救會，在部落內分設四個點位即時監測水位變化。他們中有人負責監測水位，有人負責整理物資，形成一個完整的救災網絡。

自救會成員中，有許多是從外地趕回來幫忙的青年。一位名為山姆的明利村部落自救會青年表示，他在台北看到部落受災的情況感到非常痛心，即使可能無法及時幫上忙，他也寧願與部落的人一起面對這個困境。他從蘇澳趕回花蓮，由於沒有火車，只能先搭客運到宜蘭，再想辦法前往花蓮，抵達花蓮時已是凌晨三四點，但他仍在早上立即趕回部落。

另一位明利村部落自救會青年徐先生則表示，自救會成員有些是從外地回來，有些是當兵請假回來，他們集中人力後再進行後續分配工作。這些青年不僅在白天幫忙監測水位、整理物資和巡邏，更實行24小時輪班制，確保夜間同樣有人巡邏和監測水位。

自救會運作井然有序，成員們定時在群組內回報情況，並召開會議討論事務。有人負責製作表格，統整和分配志工任務。當大批救援物資運抵明利村時，青年們立即展開行動，一邊將物資搬進室內，一邊進行簡單分類。他們通過接力方式，將泡麵、尿布、礦泉水，甚至棉被和寢具等物資全部運送到室內，準備發放給有需要的災民。

這群明利村青年面對家園災害時毫不猶豫地挺身而出，他們的團結與行動力展現了社區自救的重要性，也成為災難中的一道溫暖光芒。

