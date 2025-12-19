獨／遭詐千萬賣房維生 警示帳戶解凍卻「歸零」淚訴痛恨司法

詐騙受害者在經歷三年多冗長法律程序後，雖然獲得勝訴，卻仍無法追回被凍結在警示帳戶中的77萬元。這名受害者被假投資詐騙千萬元後，賣房維生並開計程車謀生，家庭關係也因此破裂。然而，當警示帳戶凍結期滿解除時，他驚訝發現帳戶中的錢已經歸零，懷疑詐騙集團透過不斷上訴拖延時間，待凍結期滿後便將錢領走。

被害人遭詐騙千萬，警示帳戶解凍後竟歸零。（圖／TVBS）

這名詐騙受害者在遭遇假投資詐騙後，生活陷入困境。他表示自己賣掉房子，改以開計程車維生，而家人也因此不諒解，導致每天爭吵，使得被詐騙後的日子十分艱難。雖然經過三年多冗長的法律流程，他終於獲得勝訴，但卻仍無法取回被凍結在詐騙者帳戶中的77萬元現金。面對這個困境，受害者向多方單位尋求協助，卻處處碰壁。銀行告知他必須取得法院或警察機關的公文，才能解除警示帳戶；而警方則表示，必須由被告本人或其合法代理人申請才能解除凍結；法院則告訴他，這是被害人必須承擔的風險點，本來就會有時間差的風險。令人遺憾的是，當警示帳戶凍結期滿解除時，帳戶內的77萬元已經歸零。

受害者懷疑詐騙集團透過不斷上訴來拖延時間，等待凍結期滿後將錢領走。他表示，雖然和解後詐騙者可能獲得減刑、易科罰金或改服勞役等輕判，但對方完全沒有履行和解承諾，導致他又必須從頭開始走強制執行程序。三年多來，受害者奔波於全台各地檢察院，累積了大量文件，並花費了大筆費用，卻發現公家機關從未主動聯繫他。他痛心地表示：「我痛恨這些詐騙集團，但是我更恨我們的台灣司法制度，對他們的判刑為什麼那麼輕。」根據了解，過去銀行遇到類似情況時，必須啟動返還機制，通知帳戶人和被害人，且需要帳戶人同意才能進行。雖然去年底修法後已改為不需要同意，但受害者的案件發生在修法之前。如今帳戶內的錢已經歸零，即使想用假扣押方式處理，恐怕也拿不回被騙的錢。

