獨／遭黃國昌「四大金釵」抹黑怒退選！黃守仕稱不會退黨「對方不澄清就提告」 陳語倢反擊：子虛烏有

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

民眾黨在新北市第十一選區（汐止、金山、萬里）的議員初選局勢出現轉折。長期由藍綠各握兩席的選區版圖，隨著國民黨籍廖先翔轉戰立委後釋出席次，各黨派新人蠢蠢欲動，藍營更有至少4名潛在人選積極布局。民眾黨原本備受關注的內部初選卻突生變，汐止區主任黃守仕26日宣布退出初選，也讓黨內原本浮現的「雙姝對決」突然打住，並上演白營「茶壺內風暴」。

黃守仕在臉書對外宣佈退出新北市第十一選區（汐止、金山、萬里）市議員黨內初選，直指同黨對手陳語倢於1月11日的直播內容中，多次以含沙射影方式指向她，涉及影射其對對方子女的攻擊，甚至延伸至未婚生子的相關人身指控，卻未提出具體事證，讓她長期承受極大壓力，最終選擇退選。對此，陳語倢否認自己影射的人物是黃，並對黃的退選感到遺憾，黃守仕回應選舉以及退選的具體細節，強調自己並不會考慮退黨，若對方不給予澄清，將會訴諸法律。

民眾黨主席黃國昌推動「四大金釵」投入地方議員選戰的布局，包含板橋區林子宇、中和區陳怡君、三重區周曉芸、汐止等區的陳語倢。然而，前有民眾黨前發言人李有宜宣布退黨，外界解讀其主因在於不滿黃國昌轉而扶植周曉芸角逐三蘆區市議員，自己則被邊緣化、冷處理；現在有陳語倢要在汐止區參選議員，但傳出陳被指控黨內內鬥，搞小動作、排擠同樣要在汐止區參選的對手黃守仕。

過去被視為黨主席黃國昌力推的「四大金釵」，已有2人分別進駐地方選區，且皆以近似直派的方式投入選戰，過程中卻屢屢引發在地參選人不滿退選，這樣的布局是否已對地方黨內生態與初選公平性產生結構性影響，恐怕成為民眾黨難以迴避的一個問題。

黃守仕在接受《FTNN新聞網》記者採訪時表示，「選舉到現在，全部的資金，都是我自己掏錢出來。」，她補充，即便是租用的點或擔任民眾黨汐止區主任、黨代表期間，「都沒有收到任何黨內的薪資，所以選舉到現在，全部都是我自己拿錢出來。」

黃守仕強調退選並非單一事件引起，而是長時間累積的影射與攻擊已造成實質心理負擔。黃守仕與陳語倢同場出席活動時，雙方互動明顯疏離，甚至傳出疑似陳語倢擠開黃守仕與黨主席黃國昌互動的肢體動作。黃守仕指出，對方不僅在公開場合質疑她是否為「在地人」，網路上也出現以她為對象的「反守仕社群」，其中「penny又讓汐止再丟臉一次」等言論，已構成她難以承受的心理傷害。黃守仕指控陳語倢影射攻擊她，所以才必須對此做出回應，「私下的一些攻擊我都有留存做資料。那就是看陳語倢之後有沒有要好好說明，把人事時地物講清楚。如果再沒有澄清，那就用法律的方式來澄清。」

對此，陳語倢在林森公有市場接受《FTNN新聞網》記者採訪時回應，「首先，台灣民眾黨中央有統一的回應方式」她強調，所有選舉安排皆依循黨內既有機制，「黨有黨的機制，我們從黨內的初選機制去走，其他的言論給予尊重。」

針對外界關切是否在節目或直播中影射黃守仕，陳語倢否認，「完全不是，子虛烏有，我們完全没有說是她本人。」後續是否打算澄清？她表示，一切從黨中央的機制去走，因為這是内部的事情。對於黃守仕的退選，陳語倢表示，「我們很遺憾，我希望的還是走黨內團結。」她還提到，仍誠摯慎重地邀請黃守仕未來能持續為民眾黨共同努力。

對於陳語倢的否認，黃守仕不買單，「這跟黨內機制沒有任何關聯，該澄清就澄清，抹黑、影射不是正常的事情。」關於是否退黨？是否考慮無黨參選？黃守仕強調，自己選擇退選並非否定黨內制度，也無意掀起內鬥，「我不是為選而選的人，也尊重黨內機制，從來没有公開說黨內選舉不公。」她也重申，並無退黨或改以無黨身分參選的打算。

