獨／「邊走邊抽菸」遭勸 大學生買快乾 毀機車鑰匙孔

大學生邊走邊抽菸遭勸，買快乾膠毀機車鑰匙孔。（圖／TVBS）

在新北市淡江大學附近發生一起因抽菸勸導引發的毀損事件，一名騎士因勸告大學生不要邊走邊抽菸，結果對方竟前往超商購買快乾膠，惡意塗抹在機車鑰匙孔進行報復。令人意外的是，該騎士並非車主，只是向朋友借車，導致無辜的車主被迫提告毀損。這起事件凸顯了公共場所吸菸問題以及人際衝突處理不當所引發的後果，最終造成多方困擾。

事件發生在淡水學府路，日前下午2點多。根據監視器畫面顯示，一名白衣男子走向停放在巷弄中的一輛機車，手中拿著快乾膠對著鑰匙孔進行塗抹，導致鑰匙孔被損壞，沾滿膠水，有些還滴到外面。警方調查發現，當時20歲的賴姓男子將車停在該處，看見18歲的鍾姓男子邊走邊抽菸，便上前提醒，這個舉動疑似引起對方不滿，隨後鍾姓男子跑去附近超商購買快乾膠，破壞了機車的鑰匙孔。

事發地點位於淡江大學後方的樓梯下方巷子，現場附近雖然沒有清楚標示為禁菸區域，但有標示不要亂丟垃圾和菸蒂。實際回到現場，街頭仍隨處可見菸蒂。一名非當事學生表示，該區域至少在學校外面，因為再往上走整個都是學校腹地，裡面就會有人禁止吸菸。另一名非當事學生則說，雖然他不喜歡菸味，但他認為對住戶影響不大，因為那邊風都很大。

這起案件的雙方都是淡江大學的學生，最令人意外的是，騎士只是跟朋友借車，卻被報復灌膠。非本案律師李育昇表示，借用人對於車輛要負保管義務，如果沒有善盡保管義務導致車輛遭到破壞，借用人對於車主也要賠償。因此車主有權向破壞的人和借用的人要求民事損害賠償。校園周邊吸菸問題被指控影響到其他人，但在這整起案件中，最倒楣的還是車主，明明沒有騎車，卻無端遭受波及，被迫提告毀損罪以保障自己的權益。

