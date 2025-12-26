獨／部落客分享忙翻！草莓季來 大福業者卻「拜託別再來」

部落客分享忙翻！草莓季來，草莓大福業者卻「拜託別再來」。（圖／TVBS）

草莓季來臨，不少烘焙坊推出草莓大福，但在屏東一間烘焙坊，日前被部落客分享爆紅後，單日接到破千筆訂單，老闆娘獨自一人作業，每天忙翻累壞，只睡兩小時，因此老闆娘的子女，只好拜託部落客下架影片，同時發文請求大家別再分享，還公告暫停接單。

這間烘焙坊的草莓大福是由新鮮草莓包上紅豆泥，再以 Q 彈的雪莓娘外皮包裹而成。老闆娘表示，這幾天忙碌讓她非常疲累，以往她習慣晚上 9 點半就寢，凌晨 3 點半起床，但現在常常到晚上 11 點或 12 點還未能休息，而早上仍需準時 3 點半起床工作。她回憶道，當初部落客拍攝時，她曾特別叮囑不要分享，對方也答應了，但影片還是被公開了。就在那天下午，電話就開始響個不停，她只好請顧客加她的通訊軟體，一個晚上就增加了 1000 多個聯絡人。

屏東一間烘焙坊的草莓大福，被部落客分享爆紅後，訂單爆量，老闆娘每天只睡兩小時，快要累翻了。（圖／TVBS）

老闆娘一邊接受訪問一邊趕製訂單，冰箱裡塞滿了當天現做、準備出貨的草莓大福。這家店已經由她獨自經營 18 年，她堅持選用萬丹紅豆，搭配合歡山或新竹草莓。製作過程一絲不苟，從洗草莓、去蒂到擦乾並挑選大小適中的草莓，每個細節都親力親為。雖然一顆草莓大福售價約 35 元，但老闆娘每天至少需製作 100 盒才能滿足訂單需求。

老闆娘強調她不願意漲價，希望保持價格親民，讓大家都吃得起。她提到曾經請過人幫忙製作，但品質無法達到她的標準，有時候幫手在包製過程中會不小心將草莓捏傷。有顧客表示，曾看到許多大學生開車前來詢問是否還有草莓大福可買，但當時已經全部售罄。老闆娘也不斷在網路上發文，懇請大家不要再分享她的店家資訊。

在草莓盛產的季節，這家烘焙坊卻罕見地請求顧客不要再下訂單，顯示小型手工業者面對突如其來的爆紅所帶來的巨大壓力。

