獨／鄭麗文挺蒲亭惹火歐洲 黨中央慘被封殺

[NOWnews今日新聞] 國民黨新任黨主席鄭麗文昨（1）日風光上任，卻因為一席「蒲亭並不是獨裁者」言論，先惹怒歐洲各國。據掌握，歐洲從俄烏戰爭起就跟俄羅斯撕破臉，鄭麗文這番言論，正好踩在歐洲友人紅線上，有知情人士透露，歐洲國家駐台機構已明確表態「不會再跟國民黨中央互動」，改和國民黨立委、前國民黨主席朱立倫保持聯繫，黨中央形同被歐洲各國封殺。

媒體「德國之聲」日前專訪鄭麗文，鄭麗文提到台灣可能變成第二個烏克蘭時，該媒體記者指出，這個決定權不在台灣手上，而是中國國家主席習近平手上，但他話還沒講完，立刻被鄭麗文打斷稱「我不這麼認為」，甚至脫口「蒲亭並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」，引發輿論譁然。

大踩外交紅線 歐洲不再跟國民黨中央互動

據掌握，歐洲國家駐台機構因為鄭麗文言論相當火大，早從俄烏戰爭開始，歐洲與俄羅斯的關係就極為緊張，在外交方面，不止驅逐大批俄羅斯外交官，在軍事上，芬蘭、瑞典加入北約，就是為了團結抵制蒲亭入侵烏克蘭。鄭麗文此時「挺蒲亭」言論，恰好踩在歐洲友人紅線上。

有知情人士透露，已經有歐洲國家駐台機構明確表態，「未來不會再跟國民黨中央有任何互動」，和國民黨關係，只要和立法院國防及外交委員會中的國民黨立委，以及前國民黨主席朱立倫保持聯繫就好。

有知情人士解釋，在國際關係交涉上，美國人、歐洲人不太一樣，美國人能談判空間比較大，可以尊重彼此間的不同價值，只要在國家利益上，大家可以維持一致就好；歐洲人則是比較注重信念、價值，講不好聽的話叫「死腦筋」，歐洲國家對蒲亭態度是恨到骨子裡，鄭麗文此話一出，等於斷了黨中央和歐洲間的良好關係。

其實，國民黨中央和歐洲之間，因為俄羅斯議題出包不是第一樁，去年4月23日國民黨舉辦一場國際晚宴，廣邀各國駐台人員與會，同時也邀請俄羅斯參加，歐美各國聽聞俄羅斯也在受邀之列，憤而群起串連抵制，最終迫使國民黨取消對俄羅斯的邀請。

知情人士感嘆，光是邀請俄羅斯代表來酒會，歐洲盟友就氣成那樣，更何況鄭麗文還說「蒲亭並不是獨裁者」，事後也未見她修正言論，從這件事就可以看出歐洲對鄭麗文的憤怒感，「 所以她（鄭麗文）一旦講蒲亭不是獨裁者之後，基本上斷絕了歐洲相關代表處跟國民黨中央之間的正規互動」。

鄭麗文甫上任被架空 藍委、朱立倫成西方民主夥伴

有黨內人士回憶，在朱立倫當黨主席時代，國民黨難得重回美國設立代表處，也跟世界各國在台代表處建立很好友誼，和西方民主陣線有很好的結盟，更透露，在朱立倫卸任前，很多駐台外國機構向黨中央、立法院系統表達很深的憂慮，「到底鄭麗文上台後，國際路線會不會維持跟朱立倫、江啟臣一樣方向？」

黨內人士憂心，過去國民黨努力從民進黨手上，拿回跟各館處話語權，是國民黨重要資產，在國民黨主席交接之際，鄭麗文都還沒跟各館處建立友誼、信任，現在論述又跟全球民主陣線主張大相徑庭。

黨內人士也證實，各館處確實表達，之後跟朱立倫、立法院系統會有很良好關係，正是因為擔憂鄭麗文會持續走「挺蒲亭」路線，「我們提出也許鄭麗文以及她的國際團隊，應該要考慮針對蒲亭事件，在論述上作大幅度修正，但遺憾就是沒有。」

黨內人士感嘆，鄭麗文力挺蒲亭行徑已是深根柢固，其實各館處在朱立倫卸任後，都還保持密切友誼，「我希望類似事情不要再發生，這會讓西方陣線對你還不熟悉前，給你錯誤標籤，你（鄭麗文）不好，黨也會不好」。

