獨／金宇彬、申敏兒大婚 近百萬絕美婚紗高雄穿的到

韓星申敏兒百萬夢幻婚紗引爆討論，高雄婚紗店獨家引進「明星同款」。(圖／TVBS)

韓星金宇彬與申敏兒於20日舉行了夢幻婚禮，其中申敏兒所穿著的白紗成為焦點，這款來自黎巴嫩的高訂婚紗品牌禮服價值近台幣百萬元。令人驚喜的是，高雄一家婚紗公司獨家引進了2026春夏款式，讓台灣新娘也能穿上與申敏兒同款的絕美婚紗。這場世紀婚禮不僅見證了這對明星長跑10年的愛情，更為新娘們帶來了時尚靈感。

在浪漫花海的襯托下，金宇彬與申敏兒的婚禮充滿溫馨氛圍。申敏兒的婚紗照片曝光後，她優雅露出的鎖骨線條、整齊盤起的髮型，搭配典雅又吸睛的白紗，美得令人屏息。這款高訂婚紗特色包括心型領口、立體花卉和蕾絲刺繡的精緻點綴，歐根紗材質同時保有垂墜感和挺度，再加上蝴蝶結腰帶的畫龍點睛，完美展現新娘的優雅氣質。

婚禮顧問家靜表示，這款婚紗的特色在於腰帶能夠突顯腰線，因此受到許多新娘喜愛。她提到近期新娘們普遍偏好以立體花卉為主的浪漫風格，包括徐藝洋婚禮上所使用的款式也來自同一品牌。

申敏兒同款的高訂婚紗是2026春夏新品，心型領口和立體花卉蕾絲刺繡相映點綴，蝴蝶結腰帶更是畫龍點睛。（圖/TVBS）

這個高訂婚紗品牌不僅受到韓劇女神的青睞，在泰勒斯的演唱會和紅毯上也多次亮相。玄彬與孫藝珍的世紀婚禮，以及黃子韜與徐藝洋的婚禮都選用了同一品牌的禮服。婚紗公司內還有多種國際品牌，包括被譽為「婚紗界的愛馬仕」的頂級選擇。

店家進一步解釋，這些設計風格偏向中東華麗的珠鑽，突顯精美的刺繡感覺。她提到有些款式來自馬來西亞設計師，主要版型是根據亞洲女性身形設計，包括安心亞在頒獎典禮上穿著的那一款。

這家高雄婚紗公司成功將來自倫敦、馬來西亞、黎巴嫩等多個國際級的高訂婚紗引進台灣，讓新娘們不必遠赴國外，在台灣就能挑選到頂級婚紗，體驗明星般的婚禮夢想。

