獨／金門金沙戲院開幕驚傳意外！舞者遭噴火燒臉 直播畫面嚇壞萬名觀眾

社會中心／王乙徹、陳佳鈴報導

左邊表演的舞者在執行「噴火」特技時，火焰疑因風向或操作不慎往臉部竄燒，導致其臉部遭火灼傷，整段過程透過網路直播外流。（圖／YT直播畫面)

金門金沙鎮的重要地標「金沙戲院」歷經整修，於11日晚舉行正式開幕表演晚會。這座承載著無數老兵服役記憶與居民年輕約會回憶的建築，原本是在歡慶氣氛中重啟大門，沒想到晚間的「火舞團」表演卻發生驚悚意外！一名舞者在執行「噴火」特技時，火焰疑因風向或操作不慎往臉部竄燒，導致其臉部遭火灼傷，整段過程透過網路直播外流，現場與線上觀眾均大受驚嚇。

金沙戲院當年是金門軍民休閒的首選，開幕啟用典禮吸引大批民眾到場，期待走進戲院回味昔日時光。然而在晚間的火舞表演中，兩名舞者於戲院前廣場揮舞火棒並進行噴火表演。從民眾拍攝及直播畫面顯示，其中一名舞者在完成噴火動作後，疑似火焰回燃或酒精度數噴灑問題，火勢瞬間包圍其頭部與臉部，該舞者隨即痛苦倒地並用手遮臉，一旁工作人員也趕緊上前關切並協助滅火。

廣告 廣告

舞者在完成噴火動作後，疑似火焰回燃或酒精度數噴灑問題，火勢瞬間包圍其頭部與臉部，該舞者隨即痛苦倒地並用手遮臉。（圖／YT直播畫面)

由於當晚活動設有直播，該名舞者受傷的瞬間被完整記錄下來。現場驚叫聲不斷，主持人也立即暫停活動並感謝表演團體，隨後緊急聯繫醫護處理。不少在線上觀看直播的網友紛紛留言表示：「太可怕了！」、「希望舞者平安」、「火舞表演雖然精彩，但風險真的很高」。

這名舞者受傷後頸部以上全是火勢，著火痛苦瞬間被完整記錄下來，現場驚叫聲不斷。（圖／YT直播畫面)

更多三立新聞網報導

南投貨車載肥料又載移工 衝下邊坡撞斷電桿翻覆2死2傷

北海道酒吧牆內藏屍案！老闆「擺滿空氣清淨機」問客：有聞到異味嗎？

真的沒錢？中國學校驚傳收「趴睡費」午休每人每學期收1151元

川普自封「委內瑞拉代理總統」！照片驚呆全球 真相：仿的

