獨／釜山大啖海鮮「上吐下瀉」！女發燒38度胃不停翻攪

最近有多名台灣旅客，在釜山疑似出現食物中毒症狀。（圖／東森新聞）





不少台灣人到韓國釜山旅遊，想要大啖海鮮，都會到知名的「札嘎其」海鮮市場，但最近有多名台灣旅客，疑似出現食物中毒，症狀包括上吐下瀉、發冷發燒等等，醫師示警，冬天雖然食物不容易腐壞，但反而有利於各式各樣的病毒，在環境中生存，加上冬天也是諾羅病毒的高峰期，應避免吃生食，降低傳染風險。

來到韓國釜山，台灣觀光客，想大啖海味，必定會造訪著名的札嘎其市場，但近期卻有人身體吃出問題。

當事民眾：「（以為）沒有吃生食，應該算是滿安全的，我是28號晚上的時候，突然覺得胃一陣翻攪，感覺胃整個就在滾，然後就開始想吐，然後就開始吐，一整個晚上發冷，然後發燒到38點多（度）。」

民眾當下吃的有多開心，回到家就有多痛苦，有旅客和先生兩人自由行，26日造訪傳統市場，點了一隻帝王蟹，店家還熱情送上扇貝跟生蠔，沒想到吃完隔兩天開始發作，整個人上吐下瀉，懷疑食物被汙染。

當事民眾：「這一批的海鮮可能有問題，或是下次可能會考慮，扇貝類的就不要吃，或是店家送的東西要注意一下。」

甚至還有台灣旅團疑似集體食物中毒，直接在當地，掛急診吊點滴，別以為天氣寒冷，食物不容易腐壞。醫師提醒冬天是諾羅病毒流行高峰，盡量避免吃到生食，否則將不新鮮的食物吃下肚，恐怕有風險，

北市聯醫中興院區整合醫學醫師姜冠宇：「冬天天氣比較冷的情況下，反而有利於各式各樣的病毒顆粒，在環境中生存。」

台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文：「如果免疫功能比較差就容易發病，如果你吃到含有諾羅病毒的食物，的確有可能會造成食物中毒。」

即使食物沒異味外觀正常，仍可能帶有病毒，一旦感染，容易引發腸胃道症狀，相關風險不能輕忽。

