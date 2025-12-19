獨／錢難賺！ 爬垃圾屋修熱水器 他修完秒衝去洗澡

錢難賺！爬垃圾屋修熱水器，他修完秒衝去洗澡。（圖／翻攝Threads_micu6790emma）

台南一名熱水器業者接獲維修任務時，意外發現客戶住家竟是垃圾屋。業者李伯祥表示，進入屋內必須擠過僅能開啟20幾度的門縫，屋內垃圾堆積如山，從客廳到廚房、廁所全被塞滿，大包小包雜物甚至堆到天花板。維修過程中，他必須像攀岩般小心翼翼前進，為避免可能帶有跳蚤等蟲害，完成任務後立即脫下外套拍打，並趕回店裡洗澡。儘管環境艱困，考量冬天寒流即將來襲，擔心屋主沒有熱水可用，業者仍堅持完成這項看似不可能的任務。

這次的維修經驗讓業者記憶深刻，回想起當時情景仍不禁起雞皮疙瘩。他解釋道，由於門只能開啟很小的縫隙，他必須將工具箱放在外面，人硬擠進去才能進行維修工作。屋內環境之惡劣，讓他不得不採取特殊防護措施，以防被跳蚤等寄生蟲叮咬。

業者透露四年前幫屋主裝設熱水器，情況和現在一樣，屋內堆滿垃圾的情形沒有改善。（圖／翻攝Threads_micu6790emma）

業者透露，他與這位客戶的緣分可追溯至4年前，當時是透過朋友介紹前往安裝新熱水器。令人意外的是，4年過去了，屋內的垃圾問題不僅沒有改善，反而有增無減。他回憶道，4年前去安裝時，就已經需要用爬的才能進入屋內，環境非常髒亂。

儘管面臨如此艱難的工作環境，業者仍選擇接下這項任務。他表示，考慮到冬季即將到來，寒流也將襲台，若屋主沒有熱水可用將會非常困難。正是這份對客戶的關懷與責任感，促使他克服環境障礙，最終順利完成這項幾乎不可能的任務。

這段經歷不僅展現了專業服務人員面對困境時的堅持，也側面反映出部分民眾生活環境的問題。即使工作條件極為艱難，熱水器業者仍以專業態度完成服務，展現了服務業者的敬業精神與人道關懷。

