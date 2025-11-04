獨／閃神不看路? 騎士自撞龍米路電信箱 哀嚎倒地

32歲騎士疑分心自撞八里龍米路一段的電信箱，警消獲報趕到現場處置。（圖／TVBS）

新北市八里區日前發生一起機車騎士自撞電信箱的交通事故。一名32歲林姓騎士因不明原因撞上路邊電信箱，造成傷勢倒地不起，所幸有熱心騎士發現並立即協助叫救護車。事發地點位於八里龍米路一段關渡橋下方，當地電信箱距離柏油路不到20公分，居民表示該處時常發生車禍。然而，要移動這類設施需經過會勘及地主同意，常因土地權屬問題而難以解決，使得此類交通安全隱憂持續存在。

事故發生在一個平常的上班日，當時一名熱心騎士經過現場，發現林姓騎士撞擊電信箱後發出慘叫聲倒地。這位熱心騎士立即停車關心，詢問傷者狀況並表示會幫忙叫救護車，同時提醒傷者不要輕易移動。由於事故造成兩輛機車擦撞，熱心人士還貼心地移動車輛進行警示，避免發生二次碰撞。

事故地點位於八里龍米路一段，關渡橋下來後是斜坡，道路筆直。附近店家表示，當天他們看到路邊有機車毀損，調閱監視器後才發現又有車禍發生。附近店家認為，機車有時會橫衝直撞或騎士不小心，若騎在旁邊的人太緊張，就會壓迫到旁邊的電信箱，因此常造成許多車禍，導致人員傷亡。

實地測量顯示，這起事故旁的電信箱距離柏油路面不到20公分，且現場沒有人行道。要移動這類設施，需要由公所安排人員進行會勘，無論是公有地還是私人土地，都必須經過相關單位或地主同意才能施工。從行車紀錄器畫面可見，林姓騎士在撞車前似乎注意力不集中，視線偏向左邊。

雖然電信箱上有反光貼紙和警示文字，但這些防護措施顯然不足以完全防止事故發生。在公共設施難以移動的情況下，騎士自身的行車安全意識顯得尤為重要。這起事故也再次提醒民眾，行車時務必專心駕駛，注意路況，以避免類似意外的發生。

