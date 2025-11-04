獨／閃神不看路? 騎士自撞龍米路電信箱 哀嚎倒地
新北市八里區日前發生一起機車騎士自撞電信箱的交通事故。一名32歲林姓騎士因不明原因撞上路邊電信箱，造成傷勢倒地不起，所幸有熱心騎士發現並立即協助叫救護車。事發地點位於八里龍米路一段關渡橋下方，當地電信箱距離柏油路不到20公分，居民表示該處時常發生車禍。然而，要移動這類設施需經過會勘及地主同意，常因土地權屬問題而難以解決，使得此類交通安全隱憂持續存在。
事故發生在一個平常的上班日，當時一名熱心騎士經過現場，發現林姓騎士撞擊電信箱後發出慘叫聲倒地。這位熱心騎士立即停車關心，詢問傷者狀況並表示會幫忙叫救護車，同時提醒傷者不要輕易移動。由於事故造成兩輛機車擦撞，熱心人士還貼心地移動車輛進行警示，避免發生二次碰撞。
事故地點位於八里龍米路一段，關渡橋下來後是斜坡，道路筆直。附近店家表示，當天他們看到路邊有機車毀損，調閱監視器後才發現又有車禍發生。附近店家認為，機車有時會橫衝直撞或騎士不小心，若騎在旁邊的人太緊張，就會壓迫到旁邊的電信箱，因此常造成許多車禍，導致人員傷亡。
實地測量顯示，這起事故旁的電信箱距離柏油路面不到20公分，且現場沒有人行道。要移動這類設施，需要由公所安排人員進行會勘，無論是公有地還是私人土地，都必須經過相關單位或地主同意才能施工。從行車紀錄器畫面可見，林姓騎士在撞車前似乎注意力不集中，視線偏向左邊。
雖然電信箱上有反光貼紙和警示文字，但這些防護措施顯然不足以完全防止事故發生。在公共設施難以移動的情況下，騎士自身的行車安全意識顯得尤為重要。這起事故也再次提醒民眾，行車時務必專心駕駛，注意路況，以避免類似意外的發生。
更多 TVBS 報導
基隆驚悚車禍「差點掃向行人」！白車跨雙黃線撞騎士肇逃15分鐘才回
獨／紅綠燈故障5天！兩車嚴重碰撞 孩童驚嚇受傷維修費18萬
新竹機車撞汽車「安全帽秒噴飛」！沒扣好...致死率竟比沒戴高
台北自行車酒駕增近700件！外國人也違規 拒測最高罰4800
其他人也在看
轎車衝撞機車後肇逃 駕駛投案稱"車況不熟釀禍"
南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導台南市永成路2號凌晨，發生一起轎車衝撞機車騎士後肇逃案，駕駛自知法網難逃，深夜11點多主動到案。駕駛供稱，車是向車行朋友借來，試車時車況不熟釀禍，情急之下離開現場，不過警方研判，不排除駕駛為了躲避酒駕或毒駕逃離，還要追查釐清。開權利車肇事撞傷人，男駕駛帶著女乘客，逃離現場！（圖／民視新聞）白色的瑪莎拉蒂先撞上路旁車輛，接著失控擦撞機車，女騎士當場噴飛，車速之快不難想像。還好不是直接撞上女騎士，當時她躺在馬路上，一動也不動，滿地都是車體殘骸和被撞落的物品，而肇禍這輛白色瑪莎拉蒂，車頭也嚴重毀損，卻不見駕駛蹤影。目擊民眾說：「騎摩托車的被他撞倒在地上，都沒流血也不能動，駕駛男的一個年輕人，可能不到25歲，他旁邊可能還坐著一位小姐，他從這邊走過去，好像走到第一條巷子，還是第二條巷子，他可能轉進去。」肇事駕駛事發後棄車，和搭載的女性友人，徒步逃離現場。肇事駕駛第一時間不是報案救人，竟然夥同乘客，一起徒步離開，疑為逃避酒駕罰則！（圖／民視新聞）肇事駕駛叫女子先回家，兩人繼續往前走，消失在鏡頭前。接著消防隊獲報，出動兩台救護車，一輛載著被撞的女騎士，一輛卻是載著這名女子，但到了醫院，沒想到女子沒就醫，就離開了。目擊民眾表示：「那個女的臉被撞到有流血，我聽到他叫那個小姐先走，叫她先走。」警方循線調查，也鎖定了駕駛身分，駕駛自知法網難逃，深夜11點多主動向警方報到，供稱車是跟車行朋友借來試車的權利車。台南市警局第六分局交通組長楊博超表示：「車行朋友的車為了試開，對車輛車況不熟發生交通事故。」肇事後到向警方報到，已經過了17個小時，駕駛酒測值為零。台南市警局第六分局交通組長楊博超強調：「以本案而言當事人如果，有酒駕情事依法酒駕罰則，會比肇逃更重。」雖然警方在車上沒有發現違禁品，事後也沒有酒測值，但不排除肇事駕駛是躲避罰則鑽漏洞，有無毒駕或酒駕，還要釐清。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：轎車撞機車後肇逃 駕駛深夜投案 警不排除「躲避罰則」鑽漏洞 更多民視新聞報導衰！路口等紅燈遭撞飛 淡水1女騎士OHCA送醫急救搶方向盤離奇車禍! 兩男疑毒品交易糾紛肇禍台中死亡車禍! 女保全趕上班遭撞 人車噴飛亡民視影音 ・ 1 天前
影/危險高齡駕駛！屏東翁倒車撞4機車又踩油門撞燈桿 幸無傷亡
屏東有民眾於3日下午，目擊到一起嚴重車禍，78歲李姓男子駕駛自小客車欲倒車時，不慎撞倒機車停車格內四部普重機車致損壞；又因不慎踩到油門往前，衝撞路邊燈桿，所幸現場無人員傷亡，至於詳細事故原因，仍有待警方進一步調查釐清。中天新聞網 ・ 20 小時前
心碎! 嘉義女子自撞電線桿 2歲女兒"頭頸重創不治"
南部中心／綜合報導2日早上八點多，嘉義縣中埔發生一起死亡車禍，一名23歲的媽媽，載著友人及2歲多的女兒，在返家的途中，疑似因為高速過彎不慎，撞上路邊電線桿，導致雖然兩名大人只有輕傷，但坐在後座的女童，卻因為頭頸部重挫，傷重不治，但女童當時有沒有坐在安全座椅上，還有待後續釐清。2日早上，嘉義中埔發生一起自撞車禍，造成後座2歲女童身亡。（圖／翻攝畫面）監視器畫面拍下，白色轎車高速過彎，疑似失控，轎車一頭撞上路邊電線桿，不但車殼瞬間噴飛，而且因為撞擊力道過大，車體還反彈到對向車道，救護人員獲報，趕緊到現場搶救，準備好長背板，設法要救出受困在副駕駛座的男性傷者，嘉縣消防中埔分隊隊員邱國祥表示，「抵達後現場為汽車車禍，傷者兩名，一名男性年約23歲，意識清楚肢體外傷，另一名女童OHCA。」2日早上，嘉義中埔發生一起自撞車禍，造成後座2歲女童身亡。（圖／翻攝畫面）順利將人從裡面救出後，趕緊將人送上擔架準備送醫，這起車禍發生在2日早上八點多，當時23歲的賴姓女駕駛載著23歲的徐姓男性友人，行經嘉義中埔139線段7公里處，發生這起自撞車禍，但當時後座還有一名只有2歲大的小女童，因為頭頸部嚴重挫傷，緊急送醫後，仍然傷重不治。2日早上，嘉義中埔發生一起自撞車禍，造成後座2歲女童身亡。（圖／民視新聞）嘉縣警中埔分局中埔所長朱宏倫指出，「不慎失控自撞同向路邊電線桿，事故造成賴姓駕駛四肢輕微擦挫傷、意識清楚，同車徐姓乘客雙腳骨折、意識清楚，2人無生命危險。惟另一名同車吳姓2歲女童，因頭頸部嚴重擦挫傷，經由救護車送醫院急救，仍傷重不治。案經警方調查，賴女酒測值為0，另相關肇事原因由警方調查釐清中。」駕駛載著友人跟女兒，要一起回家，雖然車上配有安全座椅，但女童有沒有坐在安全座椅上，仍有待後續釐清。原文出處：心碎! 嘉義女子自撞電線桿 2歲女兒「頭頸重創不治」 更多民視新聞報導高雄男車禍變植物人！老婆竟「離奇懷3胎」 還登記成婚生子女人夫加班竟「激戰女同事」！妻驚見極樂畫面怒喊告噁男約少女「土地公廟激戰」下場慘了！竟躲公廁性交 判決曝光民視影音 ・ 1 天前
上酒店後「開海神」疑酒駕撞傷女騎士 肇逃男投案
台南市 / 綜合報導 台南市昨(2)日清晨發生一起嚴重車禍，一名男子酒店玩樂後，開著海神跑車疑似酒駕上路，行經永成三段時先撞上一名女騎士，再撞停路邊三輛轎車，女騎士重傷送醫，開車男子當場棄車逃逸，警方獲報展開追緝，而事駕駛自知法網難逃，於當日(2)晚間11點多自行投案，初步調查，肇事車輛是新古車行的試乘車輛，而男子到警局時酒測值為零，事發時是否因酒駕釀禍，警方深入調查中。被警方帶入警局，穿著一身黑的這名男子，昨(2)日清晨開車肇逃，高速追撞女騎士，車子失控打滑轉圈，輪胎摩擦地面噴出火花，這一撞，女騎士重傷送醫，停路邊三輛轎車也遭受波及，車身嚴重毀損，男子開的海神跑車，車頭幾乎撞爛，而肇事後，男子丟下車子落跑。目擊民眾說：「從這邊走過去，好像不知道走進第一條巷子，還是第二條巷子，他可能轉過去的樣子。」同行的女乘客，因為受傷跑不動，回到車禍現場被送醫，昨(2)日清晨5點多，台南永成路三段的這起車禍，重傷的女騎士，沒有生命危險，目前還住院治療中，警方獲報展開追緝。台南第六分局交通組長楊博超說：「嫌犯自知法網難逃，已於當日23時許自行到案，到案時酒測值為0，且持照正常。」警方初步了解，男子開的海神跑車，是新古車行的試乘車輛，事發前，他到酒店玩樂，不過投案時酒測值為零，當下是否酒駕釀禍，警方持續深入追查，訊後將男子依肇事逃逸，毀損傷害等罪嫌，移送法辦。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
鳳凰颱風生成在即！專家示警恐直撲台灣 強度上看強颱
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（4）日最新觀測指出，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD29持續發展中， […]引新聞 ・ 5 小時前
43歲存到2千萬退休，60歲才發現錢不夠用！他從民生社區搬到淡水嘆：退休開銷比想像多
原本以為是一段美好的提早退休故事，結局卻不是這樣，讓人心頭一驚。司機大哥快60歲了，以前是開公司，做國際貿易的。我笑著說：「原來是假日無聊出來跑車的老闆，您退休出來晃晃嗎？」 司機大哥說：「退休？我43歲那年就退休了。以前很忙，一年總有半年以上的時間在國外飛來飛去。我搭飛機應該超過1千次，老天保佑，沒有坐到飛機掉下來的。那時候我賺到身上有2400萬，覺得夠了，就收手了，也沒有繼續工作。」Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
黃明志爆「關機失聯」大馬警方正式通緝！ 案件最新進度曝光
網紅謝侑芯10月22日猝逝吉隆坡，歌手黃明志是她生前最後接觸的人，當時黃明志被發現時，身上還藏有毒品，而在警方勘驗現場後，4日決定將轉往謀殺案偵辦，想回頭將已經保釋的黃明志逮補歸案，未料一整天黃明志都關機，經紀人也沒做回應。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 56 分鐘前
世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動 創歷史紀錄
2025年世界大賽第七戰成為棒球史上最瘋狂的比賽之一。洛杉磯道奇與多倫多藍鳥激戰至延長賽才分出勝負，這是大聯盟史上僅第三次出現「冠軍戰決勝場進入延長局」的情況。最終，道奇以一記罕見的雙殺守備結束比賽，奪下隊史第二連霸，也讓這場大戰注定被載入史冊。鏡報 ・ 1 天前
麻衣「寶物鑑定」嚇到主持人 跟前夫買對表⋯全球限量20只
麻衣近日帶著家中珍藏到節目鑒價，首次公開父母多年收藏與數件限量藏品，連主持人與鑑定團隊都驚呼她低調的收藏實力。她表示父親長年出差歐洲常帶回寶物，母親也保存不少家族傳承，這次特地從日本帶回多樣壓箱之物交由鑑定，母親更因此笑得合不攏嘴；麻衣笑稱她不敢帶過大或易損的件數，怕弄壞就慘了。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 1 天前
「鳳凰」強度上看強颱！ 專家警告：非常接近台灣東部
中央氣象署預估，今年第26號颱風「鳳凰」將於明（5）日生成！氣象專家林得恩提醒，目前位於西北太平洋的熱帶性低氣壓（TD29）發展條件相當有利，不僅有高度機率發展為颱風外，強度甚至可能達到「中颱至強颱」等級。中天新聞網 ・ 8 小時前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 1 天前
王子、粿粿美國行新照曝光！網驚爆「聖地牙哥偶遇」 兩人面露燦笑
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。其中，「美國行」就被認為是這場婚姻的關鍵轉折點，事件爆發後，就有中國網友曝光曾在聖地牙哥偶遇粿粿、王子的照片，驚嘆「世界真小」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿王之旅曝光！王子回眸粿粿畫面被拍，網笑：以為出國就安全？
近日更有中國網友在小紅書曝光照片，指出早在今年3月底，就曾於美國聖地牙哥巧遇王子與粿粿同行造咖 ・ 7 小時前
粿粿自白"買網軍洗文"被抓包 網諷:花千元省千萬
生活中心／綜合報導 藝人粿粿與王子邱勝翊得婚外情風波持續延燒。昨天（1日）粿粿PO影片坦承和王子出現逾矩行為，但卻反控老公范姜彥豐向他追討鉅額離婚費。隨後社群平台竟然出現大量網軍發文附和粿粿，不只發文內容一模一樣，甚至爆出一篇文1000元的價碼，再度遭到網友炎上。另外，由於負面輿論不斷，今年初粿王二人共同合作的品牌，也緊急進行切割。民視 ・ 1 天前
范姜彥豐、粿粿結局？律師預言「三輸」：難複製Andy老師 曝唯一贏家
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。對此，就有律師分析，此事件最終恐形成「三輸案件」，唯一贏的就是吃瓜群眾。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
比韓國瑜金句更狂！林濁水直呼這人：是奇葩
[NOWnews今日新聞]民進黨籍前立委林濁水今（4）日接受政論直播節目《中午來開匯》專訪時指稱，國民黨新任黨主席鄭麗文近來的發言，比立法院長韓國瑜不時冒出的「金句」，更極端、更具震撼力，也更語不驚人...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
黃明志認和謝侑芯共度一夜！酒店曝光座落金三角區 一晚萬元景觀絕佳
IG擁有53萬粉絲追蹤的31歲網紅謝侑芯，擁有甜美外型與傲人身材，因曾任護理師被封為「護理系女神」。她上月在國外工作時猝逝，卻爆出馬來西亞歌手黃明志捲入此案。他坦承跟謝侑芯一起過夜，現場也被搜出壯陽藥、毒品。隨著案情受到注目，兩人過夜的高級酒店也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
說謊成性？黃明志控「救護車遲到1小時」 馬國衛生部：26分鐘抵達
「護理系女神」謝侑芯日前赴馬來西亞工作，卻不幸傳出在飯店猝逝，死因疑點重重。警方指出，黃明志當時也在現場，雖他否認吸毒，但尿檢顯示對4毒品呈陽性反應。而日前他指控救護車遲到將近1小時，但馬國衛生部隨即駁斥此說法，強調救護車在26分鐘內就抵達現場施救。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
富商辣妹交纏亡「案發前砸數萬買7毒品」！與女藥頭關係也很極樂
台北市信義區一處高級豪宅上個月25日驚傳雙屍命案，37歲創投公司身價高達9億的CEO陳姓男子與25歲曾姓女子被發現陳屍豪宅內，疑似因施用多種毒品過量喪命。檢警破解陳男的手機後，發現他二度染毒後向一名37歲清秀女藥頭購毒，案發前至少買了7種毒品，還花了數萬元，陳男也是藥頭的大咖客戶。進一步追查發現更發現，陳姓富商與女藥頭的關係也不單純，因為女藥頭會極力的滿足陳男購毒需求，部分交易不收錢，當作招待旅遊三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前