獨／開通訊行遭詐！男「批200萬手機」突失聯 老闆討17年拿嘸錢

一場手機批發詐騙案，讓張先生的創業夢碎，17年來追討無門。2008年，一名陳姓男子以批發手機為由，向張先生騙取200萬元貨品，承諾4至5%利潤回報，卻在交易3天後失聯。雖經法院判決勝訴，但陳姓男子始終聯繫不到人，他的女友也在償還70萬後人間蒸發，至今仍無法追回剩餘款項。隨著20年追溯期即將到期，張先生心急如焚。

男子到通訊行批200萬手機後消失，老闆追討17年拿不到錢。（圖／TVBS）

17年前的2008年，一場看似正常的商業交易，卻成為張先生人生中難以抹去的傷痛。當時，一名陳姓男子來到張先生在桃園經營的通訊行，表示要批發價值200萬元的手機，並聲稱已找好買家，成交後將給予4至5%的利潤。為求謹慎，張先生要求對方提供財力證明，陳姓男子隨即拿出女友的借據和房契作為保證。

張先生因信任朋友介紹而同意交易，不料卻落入精心設計的陷阱。他表示：「我交了200萬的貨給他們，可是3天後他們就失聯了。」無法聯繫上陳姓男子後，張先生只得將此事告上法院。法院審理發現，借據是由陳姓男子的羅姓女友所簽，最終判決張先生勝訴，羅姓女子應賠償損失。

然而，羅姓女子在償還約70萬元後，也消失了。張先生表示：「經過法院的審理之後，到目前他們7年左右總共只還了70萬，可是到後面這7、8年來，完全找不到他們兩個人。」即使報警求助，警方也表示無法找到這兩人，讓張先生的求償之路陷入僵局。

更令人遺憾的是，雖然羅姓女子的房子被拍賣，但因銀行是第一順位債權人，張先生依然無法從中取得任何賠償。律師余偉德解釋，如果被告沒有按時給付，被害人可以向法院申請撤銷緩刑，也可向執行處申請就被告遺留下的財產進行後續的參與分配。若被告名下沒有財產，被害人只能申請債權憑證，而這憑證需要每5年換一次來延長期限。

張先生的創業資金是父母拿老家貸款250萬元支持他做生意，卻被騙走200萬元。如今20年追溯期即將到期，他更加焦急，希望能修法重罰詐騙犯罪，不讓詐騙橫行。同時，他也期盼能與當年的詐騙者取得聯繫，追回這筆錢。

