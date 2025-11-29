「修霸王車」事件！台中大里一名郭姓駕駛將BMW送修後，竟趁老闆不注意時偷開車落跑，拒付高達12萬元的維修費用。修車行老闆氣憤不已，除了向警方報案，更在網路上懸賞1萬元，希望網友協助尋找這名惡意逃單的駕駛，討回公道。據悉，這名郭姓駕駛可能是預謀犯案，修車行老闆的兒子表示：「他確實曾要求檢查車燈是否有問題，認為這是他計畫逃單的一部分。」目前，警方已介入調查此事。

獨／開進口車撞車想修免錢？車行「懸賞一萬」盼找修霸王車男。(圖／TVBS)

台中大里一間修車行近日遭遇「修霸王車」事件。一名郭姓駕駛因撞車事故將BMW送修，卻在車輛維修作業即將完工時，趁老闆不注意拿走車鑰匙開車落跑，拒付高達12萬元的維修費用。修車行老闆氣憤不已，除了向警方報案外，更在網路上懸賞1萬元協尋這名惡意逃單的駕駛，希望能討回公道。

獨／修霸王車！BMW男拿鑰匙落跑 欠12萬修車費。(圖／TVBS)

事件發生在台中大里區的一間修車行。今年10月12日，郭姓駕駛將一輛因撞車而受損的白色BMW送修，車輛的保險桿、引擎蓋及大燈都有嚴重損壞。修車行老闆當時估價維修費用約為12萬元，郭姓駕駛表示同意進行維修。然而，到了11月26日，當車輛即將修復完成時，郭姓駕駛卻有了不軌行為。

獨／修霸王車！BMW男拿鑰匙落跑 欠12萬修車費。(圖／TVBS)

根據修車行老闆描述，郭姓駕駛可能是預謀犯案。11月26日下午5點，郭姓駕駛與一名女子一同來到修車行，藉口要檢查大燈是否有問題，並確認車輛可以發動。隨後，他讓同行的女子先行離開，自己則留在修車行內與老闆聊天、打電話，故意裝出忙碌的樣子。到了下午6點20分，郭姓駕駛謊稱找不到車鑰匙，當修車廠人員幫他尋找時，他趁機拿走鑰匙，迅速開車離去。

獨／開進口車撞車想修免錢？車行「懸賞一萬」盼找修霸王車男。(圖／TVBS)

修車行老闆的兒子表示，郭姓駕駛確實曾要求檢查車燈是否有問題，認為這是他計畫逃單的一部分。當郭姓駕駛開車逃離時，修車行老闆和技師立即追出門外，但白色BMW已經加速遠去，連車尾燈都看不見了。

面對這種惡意逃單行為，修車行老闆除了向警方報案外，還在社群平台上發文，宣布懸賞1萬元，希望網友能協助尋找這輛車和郭姓駕駛的下落。修車行老闆站在門口，對於12萬元維修費一毛錢都沒收到的情況感到非常錯愕，這完全是一起「修霸王車」事件。

