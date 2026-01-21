獨／阿蘇火山直升機俯瞰畫面曝！台人揭「這方案」風險

生活中心／李明融報導

日本熊本熱門觀光行程，許多人都會安排搭乘觀光直升機欣賞阿蘇火山口，但昨（20日）上午驚傳一架載有2名台灣籍旅客（41歲男性、36歲女性）的直升機，起飛後不久就失去聯繫，包含日籍飛行員在內共3人下落不明，目前當地救難人員正積極搜救，目前已經找到失事直升機殘骸，現場照片也曝光。民視新聞網獨家訪問曾前往當地體驗阿蘇火山直升機的心得，絕美俯瞰畫面曝光，但背後也曾著安全風險，受訪者指出若選擇搭乘「10分鐘方案」，直升機一到火山口就會急停迴轉，背後確實存在安全風險。

獨／阿蘇火山直升機俯瞰畫面曝！台人揭「10分鐘方案」風險：會急停迴轉

阿蘇火山直升機行程主要有4種不同時間和景點的方案，左圖為直升機降落、右圖直升機起飛照。（圖，非當事人照片／民眾提供）





阿蘇直升機4大方案！「10分鐘航線」直搗火山口核心





觀賞熊本福岡阿蘇火山的行程，許多觀光客都會選擇搭乘直升機，從空中俯瞰大自然的絕美奇景，阿蘇火山直升機主要有4種不同時間和景點的方案（B、C、D航線），以及可客製化包機的選項，從「阿蘇卡德利動物樂園」（CuddlyDominion）出發，4分鐘看「米塚」到10分鐘包含「火山口、草千里」都有，最長有15分鐘的包機方案，讓遊客從空中俯瞰阿蘇壯麗全貌，這樣特別的行程也並非到現場就能搭到，可能受到天氣以及排隊人潮影響而情況有所不同，通常採現場登記制，尤其是旺季時建議早上9點半以前到現場排隊，通常需要至少2人才能成行（不含3歲以下兒童），有民眾分享搭乘「10分鐘方案」的畫面，抵達阿蘇火山口時可以清楚看到火山口全貌。不過該民眾也點出10分鐘方案的背後安全風險，「到了火山口會急停迴轉繞行火山口讓遊客觀賞，現在想想確實有點風險」。

20日上午10點52分一架阿蘇火山直升機驚傳墜毀，當地救難人員緊急前往現場搜救。（圖／翻攝自X）





起飛12分鐘發出碰撞警告！火山口地形險峻重啟搜救



根據日媒報導指出，這架失聯的直升機隸屬於「阿蘇卡德利動物樂園」（CuddlyDominion），於20日上午10點52分起飛執行觀光行程，原訂約10分鐘的航程，航線固定往返於「草千里」與「阿蘇中岳火口」之間，卻在出發後12分鐘，日本消防單位在上午11點04分收到直升機乘客的手機碰撞偵測系統發出「強烈撞擊」通報，當下嘗試回撥手機，始終無法接通，當時機上載著2名台灣籍乘客，以及一名64歲的日籍男性駕駛，搜救隊伍雖立刻派員救援，但因火山口地形極為險峻，僅能以地面搜救方式尋找3人下落，並於今（21日）早7點30分左右重啟搜救行動。

