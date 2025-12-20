獨／陳亭妃來了！接受陳雅琳專訪 駁「沒資源」說：我靠人民力量





[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導

民進黨2026年台南市長初選在即，近期接連在10月、12月《鋒燦傳媒》分別公布的2次「2026年台南市長初選民調」中皆獨占鰲頭的民進黨台南市長擬參選人、立法委員陳亭妃17日接受《鋒燦傳媒》節目「大亨小傳」專訪，這回出動素有「阿信主播」美譽的資深媒體人陳雅琳擔任主持人，對於陳雅琳「初選民調是否穩贏」、「支持者關心為何沒資源」等犀利提問，陳亭妃首次在鏡頭前一一回應。

陳亭妃首次接受《鋒燦傳媒》節目「大亨小傳」邀請，接受資深主播陳雅琳專訪。（圖／記者蔡林攝）

2026年縣市長選舉台南市提前白熱化，除了國民黨籍立法委員謝龍介蓄勢待發外，民進黨內陳亭妃與立法委員林俊憲之間的「憲妃之爭」更是備受矚目。不過，回首近期《東森新聞》9月份公布的「台南初選報告」、《TVBS民調中心》9月與11月份公布的2次「2026台南市長可能人選民調」及《鋒燦傳媒》10月與12月份公布的2次「2026年台南市長初選民調」，皆由陳亭妃穩定領先黨內、外競爭對手，為此，《鋒燦傳媒》特別重啟節目「大亨小傳」，邀請陳亭妃接受專訪，還請來「大咖級」資深主播陳雅琳擔任主持人。

都說「薑是老的辣」，陳雅琳開門見山直接針對近日週刊爆料「國民黨籍地方議員支持陳亭妃」及林俊憲指控陳亭妃民調「靠藍營介入」一事直球詢問，陳亭妃顯然不願意進一步「黨內互打」，「四兩撥千金」把批評轉向黨外競爭對手謝龍介身上，直言國民黨「最不希望陳亭妃這個最強候選人出線」，並舉近日藍白陣營內部傳「支持林俊憲、票投謝龍介」對照近日民調政黨交叉分析結果駁「藍營灌票」一說。對於週刊爆料內容，陳亭妃僅輕描淡寫地表示是「選舉操作手法」。

不過當陳雅琳一一檢視近期各家媒體民調及街頭民調結果後，也對於陳亭妃在不同機構效應或民調類型的差異下，皆以大幅度差距穩定領先林俊憲的結果驚呼「那初選不就穩贏了？」對此，陳亭妃毫不猶豫地回應「我們還要更穩」，並解釋道自己更關心後面的大選，強調「我的對手不是黨內，而是國民黨、是謝龍介」，在現今藍白合的狀況下，民進黨「在全國各地都要謹慎看待這場選舉」。不僅如此，陳亭妃也重申自己「無論承受多少攻擊抹黑都絕對不黨內互打」，只為能堅守黨內的團結基礎。

在專訪尾聲，同樣身為「台南女兒」的陳雅琳也為許多在地人提問「為何在黨內資源這麼少」，陳亭妃則不假思索地回駁「我的資源很多」，陳亭妃表示自己的資源就是人民，回顧自23歲議員選舉至2008年立法委員選舉「靠的都是人民的力量」，因此陳亭妃坦言自己不在意資源多寡，而更重視自己是否能取得人民的信任。本次「大亨小傳」專訪中，陳亭妃也針對自己「愛美的一面」、「夜深人靜的陳亭妃」等非政治議題與陳雅琳呈現一場溫馨的「女性間對話」，精彩內容不可錯過。

