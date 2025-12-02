獨／陳亭妃拒政見會提問 籤運差3名嘴拷問

▲民進黨中央協調政見發表會，最終透過抽籤決定納入提問環節，預計由名嘴與學者提問3題共24分鐘。（圖／翻攝自林俊憲、陳亭妃臉書粉專）

[NOWnews今日新聞] 2026大選選舉逼近，民進黨上週四針對嘉義縣長、台南市長與高雄市長初選電視政見發表會進行協調，據悉高雄方面，過程中立委賴瑞隆、許智傑拒絕納入提問環節，與競爭者邱議瑩、林岱樺意見相左，最終是許智傑接受提問完成協調；台南部分，立委陳亭妃堅拒提問環節，立委林俊憲則堅持納入，協調未果由選對會代表張宏陸抽籤決定納入，讓協調會順利落幕，暫定提問環節共3題24分鐘，而後續包括政見會時間與提問人名單，勢必又將掀起另一戰場。

民進黨上週四進行嘉義縣長、台南市長、高雄市長提名初選電視政見發表會協調會議，並指派選對會代表張宏陸，最終結論為嘉義縣長提名初選電視政見發表會，會中決議採「申論、結論」形式舉行；台南市長、高雄市長提名初選電視政見發表會，會中決議採「申論、提問、結論」形式舉行。

民進黨說明，政見發表會時間，決議由中央黨部與承辦單位協調適合日程後，抽籤決定三縣市舉辦日程；政見發表會相關執行細節，決議授權由中央黨部擬定之。

據悉，在當天協調過程中，高雄方面，協調過程中立委賴瑞隆、許智傑拒絕納入提問環節，與競爭者邱議瑩、林岱樺意見相左；對此賴瑞隆出席代表認為，若無提問環節過程較平和，也避免讓外界見縫插針，最終是許智傑表示能接受提問，多數決完成協調。

而在台南部分，立委陳亭妃堅拒納入提問環節，立委林俊憲則堅持納入，協調未果由選對會代表張宏陸抽籤需納入，讓協調會落幕，最終拍板流程為申論20分鐘、提問共3題24分鐘、結論20分鐘，總計64分鐘。

後續包括政見會時間與提問人名單，時間將由黨中央協調電視台意願並抽籤決定政見會日期，扣除開場、規則說明、主持人串場、結語與廣告時間，政見發表會節目總長為90分鐘。在提問人選方面同樣由黨中央提供提問人名單，候選人可剔除不適任名單1到2人，最後由黨中央邀請。而後續包括政見會時間與提問人名單，勢必又將掀起另一戰場。

