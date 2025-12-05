獨／陳其邁三度道歉難止血？台灣鯛藥檢案翻車 被點名下台！他自請處分

全聯台灣鯛魚排禁藥檢驗案逆轉，高市衛生局長黃志中（中）、副局長潘炤穎（左）、檢驗科長林學慶（右）4日傍晚為檢驗疏失道歉。高市府衛生局提供



高市府衛生局抽驗全聯「台灣鯛魚排」誤判含禁藥，雖緊急道歉但風波續燒。市議員陳麗娜今（12/5）痛批衛生局體系失序，要求局長黃志中下台並全面換血，否則「道歉再多也止不了血」。高雄市長陳其邁受訪時強調，全面追究責任、校正檢驗標準；據了解，此次懲處將涉及副局長，局長黃志中則已向市長自請處分。

陳麗娜表示，陳其邁震怒道歉越多次，市府螺絲掉越多，執政末期的邁團隊已經入失序下墜狀態，此次檢驗誤判並非單一電腦設定失誤，而是「系統性故障」所致，反映衛生局管理混亂、程序鬆散，甚至官僚文化僵化，使得食品安全把關層層破口。

陳麗娜進一步痛批，衛生局早已經螺絲掉滿地，如果陳其邁繼續袒護親信，試圖讓研究助理扛起所有責任，換得高官全身而退，那麼「這次臺灣鯛，下次臺灣命」的情況，誰敢保證不會發生？若局長黃志中不負起政治責任，無法讓市民恢復信心。

針對藥檢結果大翻車，陳其邁稍早受訪表示，事件不該發生、也不能再發生，他已要求衛生局重新校正檢驗儀器與標準程序，並由中央FDA協助稽核。未來每項檢驗將強化複核機制，避免類似疏失重演。

據了解，相關懲處將包括副局長層級，至於局長黃志中已向市長陳其邁自請處分；目前全案已移送檢調調查，市府承諾將公布後續處分及改善措施，期盼盡快平息外界疑慮。

