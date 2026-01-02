獨／陳其邁任期倒數 水利局長傳請辭！外界憂「市政跛腳」

凱米襲台港都慘淹變水都。高市府水利局提供



高雄市長陳其邁任期進入倒數階段，市府團隊人事動向再度成為政壇焦點。近期傳出水利局長蔡長展已請辭，並規劃轉任中央任職，對此高市府低調未否認，但時點敏感，也引發外界關注市政運作是否出現「跛腳效應」。

水利局作為專業性高、公共工程責任重的關鍵單位，肩負防洪治水、排水系統改善及重大公共工程推動等任務。在極端氣候頻繁、豪雨成為常態的背景下，高雄的治水工作長期備受關注，也牽動市民生活安全與城市防災能力。

外界指出，若此時人事出現變動而未能妥善銜接，可能對工程進度造成影響，也可能增加跨局處協調難度，並連帶影響防汛整備與公共安全相關工作。對於任期最後階段的市府來說，如何維持施政節奏與行政運作穩定性，也成為外界討論的焦點。

廣告 廣告

相關人士表示，「避免市政跛腳」的關鍵在於任期進入尾聲時，是否能保持權責清楚、決策穩定，若重要職務出現空缺，政策方向的延續性與工程推動節奏可能受到影響，進而影響整體行政運作，尤其是涉及治水、防汛及重大公共工程的專案管理效率。

更多太報報導

高雄大社鐵皮屋陷火海 惡火拆散新婚人生！22歲夫獲救、20歲妻成焦屍

教書還要防告…一通投訴就查數月 雄中校長莊福泰揭校園濫訴3大困境

補助加碼、假別更彈性！高雄2026新制一次看懂