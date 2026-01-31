獨／陽明海運出事了！環明輪船長走私數億元「雙獅地球牌」海洛因遭查獲

陽明海運旗下貨輪「環明輪」於前晚入港停靠高雄港期間，遭查獲船上涉嫌走私大批毒品。

陽明海運環明輪前天晚間停泊高雄港期間，遭高雄港海關登船查獲船艙內夾帶大量毒品海洛因，市價粗估高達數億元，傳出是涉嫌由陽明海運貨輪船長指揮運毒，令海關及檢調緝毒人員瞠目結舌，海關人員已立即將海洛因磚扣押，並將相關涉案人員移送檢調單位偵辦調查。（延伸閱讀：獨家／船長涉嫌走私雙獅牌海洛因磚 海運公司主動通報配合調查）

陽明海運聲明回應，該船船員發現並主動通報陽明海運船舶安全官送達船上特定人員收訖之物品疑似為違禁品，公司第一時間已立即主動通報台灣海巡署與法務部調查局，並於船舶抵達高雄時，配合檢調單位釐清事實。其餘船員及船舶均已回復正常營運。

據了解，這艘陽明海運貨輪「環明輪」25日凌晨從越南海防港啟程，原定途中經停香港再返回台灣高雄港，但疑似因走私毒品緣故，擔心走私節外生枝，因此原定28日停靠香港，卻直接跳過香港，改從越南直奔回高雄港停靠，29日深夜進入高雄港區。

不過環明輪停靠高雄港後，高雄港海關人員卻在登船查驗過程中，赫見環明輪船艙內，夾帶大批「雙獅牌」海洛因磚，這批海洛因磚不僅純度高、品項完整，且還有用油紙袋分裝的散裝海洛因磚及「白粉」，令海關人員大吃一驚。

涉嫌與東南亞走私運毒集團對接

據緝毒人員掌握，涉案的貨輪，其船上的尤姓船長才剛接掌環明輪僅僅14天，就涉嫌與東南亞走私運毒集團對接，在貨輪停靠越南海防港時，由當地伙食供應商將毒品夾帶在菜籃及其他包裹內送上船，且在當地就已經被當地越南海關人員查獲，嚇得當地越南菜商供出走私細節。

據所屬貨輪船員所述，涉案船員疑似利用一批私菸買通越南海關人員，讓越南當地海關「睜一隻眼閉一隻眼」放行，竟順利讓環明輪載著大批海洛因從越南海防港離境，並返回台灣。

不過因越南當地海關人員在查獲海洛因過程中與船員、當地伙食供應商之間曾爆發衝突，有基層船員坦承曾看見毒品被運到船上，甚至被越南海關翻出時就已經覺得大事不妙，但礙於船上幹部權勢不敢當面質疑，未料剛抵達高雄港，就又被台灣海關人員查獲。

關務署證實，前天晚間在陽明海運所屬環明輪查獲一批走私毒品，相關證物及涉案人員已移送檢調單位。檢方表示，涉案的陽明海運高級船員等涉案人員已被帶回調查，全案朝違反毒品危害防制條例運輸毒品罪嫌偵辦。

