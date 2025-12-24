獨／隨機路口掐脖 失控嗆警遭逮 判拘役30天

男馬路中突狂毆路人，竟當眾掐脖遭警上銬。（圖／TVBS）

新北市土城有一名男子過馬路時，突然遭到陌生人從後方掐住脖子，對方不斷徒手攻擊他的臉部，甚至直接打到車道上，警方到場他還是情緒很激動不願配合，當場被上銬逮捕，最終嫌犯被判拘役30天。

事發地點位於新北市土城裕民路及裕生路口，許姓男子正準備過馬路時，一名身穿黑衣的男子突然從後方出現，不斷將他往大馬路上推，甚至徒手出拳攻擊。這名嫌犯將許姓男子一路打到車道上，當時有一輛小貨車正準備轉彎，差一點就撞上他們，幸好駕駛及時放慢速度才得以閃避。

面對這突如其來的攻擊，許姓男子嚇得退後幾步，試圖與對方溝通，但嫌犯情緒仍然十分激動，持續擺出拳頭姿勢並朝他身上攻擊。當警方趕到現場時，甚至與警方發生拉扯並不斷嗆聲，最後被當場逮捕。雙方當事人完全不認識，這起無緣無故的攻擊事件導致許姓男子眼鏡毀損，身上也有多處擦挫傷。被害人已經提告嫌犯傷害及毀損罪，法院最終嫌犯拘役30天。

對於類似事件中可能發生的交通事故責任問題，非當事律師余韋德表示，一般來說，如果駕駛在正常速限下行駛，可以信賴旁邊的行人不會突然衝出。因此，若行人突然衝入馬路導致駕駛閃避不及而發生撞擊，駕駛可以主張刑法上的信賴原則，不需要負擔刑事及民事的相關責任。這起事件提醒大家不要一時火氣大而把馬路當戰場，因為如果行經的車輛沒注意而發生撞傷事故，不僅會造成人身傷害，後續還可能被反過來求償。

