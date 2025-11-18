獨／雙北都鬧事 71歲男鐵棍揮警 也曾揍公車司機

71歲傷害累犯，公車上毆打司機，連制止的女乘客也爆打。（圖／TVBS）

一名71歲的江姓男子在捷運站周圍隨機攻擊路人，甚至連前往處理的警察也遭到鐵棍毆打，導致員警頭部和手部受傷。這不是江男第一次失控攻擊他人，兩年前他曾在公車上無故毆打司機，當時勸阻的女乘客也成為他的攻擊目標，兩人在車上發生肢體衝突。江男住在新北市板橋，沒有工作，但在雙北地區都有攻擊人的紀錄，因無法控制情緒而多次進出法院。

在最近一次的暴力事件中，江姓嫌犯在捷運站周圍攻擊路人後，逃跑約500公尺才被警方逮捕。海山分局江翠所副所長馮毓雯表示，江姓民眾情緒非常激動，揮動鐵棍的情勢相當危險，員警上前想與他對話時，他仍持續揮動鐵棍，造成員警頭部和手部擦挫傷。事後江男辯稱，當時是因為覺得員警靠太近，才會反射性地揮動鐵棍拉開距離。

回顧兩年前的事件，江男曾在下午4點多的仁愛幹線公車上徒手毆打司機。當時他站在駕駛座旁邊，不斷揮手朝司機頭部攻擊。一名穿著綠色外套的女乘客看不下去，擔心行車安全而上前阻止，卻反而成為他的攻擊對象。兩人在公車上大打出手，又拉又踢，其他乘客不敢插手。當時車子正行駛在華江橋上，車上還有其他乘客，司機與女子事後選擇到派出所報案。

面對女乘客的指控，江男在開庭時否認動手，表示只有與對方發生拉扯，但對於為何毆打司機一事卻交代不清，最終法院依傷害罪判決有罪。江姓嫌犯沒有工作，住在新北市板橋，但他的攻擊紀錄橫跨雙北地區。由於無法控制自己的情緒，他只能時常到法院報到，成為一名暴力累犯。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎反校園霸凌專線：1953

◎反職場霸凌專線：1955

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

