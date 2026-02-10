獨／電影竄改林宅血案？記者爆「小蔣曾打電話」勒令一事！

論壇中心／綜合報導

電影「ㄍ」改編自1980年「林宅血案」，未獲得當事人林義雄及家屬同意，擅自竄改歷史，網傳劇本更影射幕後兇手是台獨運動者是史明，引爆全面反彈。資深媒體人吳國棟曾親身赴林家採訪，在《台灣向前行》節目中秀出46年前報導案情的老報紙，吳國棟透露，當年前總統蔣經國還打電話、透過報社，要求自己「去報告、簡報」。

吳國棟指出，46年前的報紙是有嚴格控制，報導不能亂寫，就算真的有線索也不能亂寫，自己當時寫了快一個月「林宅血案」的報導，蔣經國就一個電話打給國民黨文工會主任楚崧秋，而楚崧秋也打給自己當時的報社老闆余紀忠，在電話中說「是不是請這位吳先生來做個報告、做個簡報」，「我就跟余先生說我拒絕，我的消息來源不可能告訴任何人」。

吳國棟表示，在當時的背景下，國民黨的極權統治有一個連環套「黨務、特務、黑幫」，警備總部有一個保安處，底下設有偵緝組、情蒐組、行動組等，其中的偵緝組負責去布線民，而線民就是從黑幫、黑道找來的，當時台灣的角頭、宮廟跟國民黨還沒有那麼友好，比較出名的竹聯幫、四海幫、飛鷹幫、松聯幫、北聯幫就是保安處要去接觸的，而行動組就是負責暗殺，有些事情政府不願意自己做，像暗殺這樣的骯髒事就要叫黑道、混混去幹。

吳國棟直言，當時如果只單純把「林宅血案」當成一個個案的話，總會覺得真相不清楚，到底是警總叫人殺的？還是情治單位殺的？各種推測都可以，但等到發生「陳文成案」、「江南案」的時候，才會發現這條線是整個連在一起的。

原文出處：獨家／《世紀血案》竄改林宅血案？記者驚爆「當年小蔣打電話」勒令一事！

