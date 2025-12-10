獨／露營推車當行李卻變貨物？ 乘客不滿搭東琉線被多收50元

露營推車當行李卻變貨物？乘客不滿搭東琉線被多收50元。（圖／TVBS）

屏東小琉球旅客因露營推車被收取額外費用引起爭議。一名旅居外地的小琉球居民返鄉時，將水果及行李放在露營推車上準備搭乘東琉線交通船，卻在登船前被告知需額外支付50元貨運費用。由於現場並無明顯相關收費公告，讓乘客感到不滿。船公司負責人表示此規定一直存在，但承認公告可能因故遺失，並承諾將加強宣導，以避免類似爭議再次發生。

東琉線人潮洶湧，無論是遊客或當地居民，大多攜帶大量行李。然而，一位旅居外地的小琉球居民返鄉時，卻遇到了讓人不愉快的經歷。這名乘客帶著水果及行李，放在露營推車上準備回鄉探親，但在準備登上公營交通船時，被告知推車必須視為貨物，需額外支付運費。

對於這項收費規定，現場遊客意見不一。有人認為「收費不合理，只是我的行李箱是密封的，推車是開放的而已」，也有人表示「合理，畢竟會占空間，如果是可收納的才不用收」。另有遊客提到：「如果是坐地起價，當然會不開心」，但同時承認不知道有此規定存在。

實地查看售票櫃台，包括牆上看板和公告的定型化契約，確實都沒有明確說明貨物費用的計算方式。經常往返的遊客對此規定也不甚了解，有人表示：「露營推車需要另外加錢嗎？不用吧，自己拉就不用」，也有人直言：「我不知道」。

直到乘客要登船前，才在柱子上發現一張看似最近才貼上的公告，上面寫著小型推車一律收取50元的規定。公營交通船負責人洪先生解釋：「如果自己提就沒關係，用推車就一定要加錢。我們12月1日才剛復航，可能有颱風還是被人撕掉了，我們也不清楚。我們四間聯營公司都有統一收費標準。」

船公司的官網在去年中旬確實曾公告提醒，除了隨身行李外，包括潛水設備收納箱、水中推進器及露營推車，都需額外加收50元，但這張公告已隨時間流逝而消失。雖然業者強調收費依法有據且有開立收據，但乘客當下才被告知，心裡仍感不悅。為避免再有爭議，現場工作人員緊急補貼公告，以提醒後續旅客。

