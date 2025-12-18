獨/風景區搭訕「賣青草藥」！新北婦花6萬「吃到險洗腎」

新北一名60多歲婦人日前在台中風景區遊玩時遭陌生人搭訕，對方以「祖傳秘方」可治療腳部問題為由，透過多層轉介手法騙購6萬多元的藥品。婦人服用後不僅病情未改善，反而身體出現嚴重狀況，醫生警告再吃恐需洗腎，婦人因此出現輕生念頭，家屬已報案處理。

婦人吃了「青草藥」險洗腎。（圖／家屬提供）

受害者家屬在臉書「我是板橋人」發文爆料，她的母親因被騙而買了一大堆青草藥，很多罐都是用白色瓶子裝膠囊，回來吃完全沒效，甚至吃到身體出現嚴重狀況，還患上憂鬱症，呼籲其他人勿受騙「實在是太可惡了，奉勸各位請各位不要再上當受騙了」。

家屬接受《中天新聞網》記者訪問指出，今年9月底販售偏方的賣家在台中風景區搭訕，假裝關心母親的腳部狀況，對方謊稱認識一位老闆娘有類似病症，因吃了「青草藥」已康復。接著對方透過電話聯繫母親，再轉介給自稱「董事長」的人物，層層建立信任後販售來路不明的藥品，這些藥品完全沒有標示來源、成分等任何資訊，卻聲稱是祖傳秘方。

婦人花了6萬多元買這些藥物。（圖／家屬提供）

這些藥品完全沒有標示來源、成分等任何資訊。（圖／家屬提供）

家屬表示，她母親服用藥品後身體狀況急轉直下，被醫生嚴厲警告千萬不能再吃，否則將面臨洗腎風險，導致母親不僅損失金錢、傷害健康，心理壓力過大還需就醫精神科，甚至多次出現想輕生的念頭，讓家屬相當擔憂。家屬透露，婦人原本身體健康，卻因這場騙局陷入身心俱疲的困境。

更令人震驚的是，家屬指出，這家公司已經營近30年，以直銷型態專門使用此類手法讓人受騙，受害範圍遍布全台，光是家屬所知就有多名受害者，分別被騙6萬至8萬餘元不等。然而，多數受害者因恐懼或羞愧不敢出面指控，讓該業者得以持續相關行為。

受害人已向警方報案。（圖／家屬提供）

警方呼籲，民眾在風景區等公共場所若遇陌生人主動搭訕推銷藥品或保健食品，務必提高警覺。購買任何藥品前應確認是否有合法標示、藥品許可證字號，切勿輕信「祖傳秘方」等話術。若不幸受騙應立即報案，協助警方追查詐騙集團，避免更多人受害。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

