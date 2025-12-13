獨／首波冷氣團來了！ 刨冰店推冬季限定「日式葛湯」

熱的日式傳統甜品葛湯。（圖／東森新聞）





入冬第一波、最強大陸冷氣團將報到，低溫下探十度以下！冬天一到，冰店變成甜湯店，推出熱的日式傳統甜品葛湯，開心果、芝麻、口味都能吃到。

入冬首波冷氣團，週六晚上將抵達台灣，氣象署預估週六晚到周日，3500公尺以上高山有機會下雪，週日到週一最冷，中部以北低溫可到11-14度。

冬天一到，不少人都想來碗暖呼呼的湯品，特別紅豆湯圓是很多人冬天一早的選擇，白色、粉色湯圓加進碗內，淋上熱騰騰的綿密紅豆湯，民眾一早就來喝一碗暖暖身。

民眾：「熱熱啦，有補有差啦。」紅豆湯圓很常見，但使用中藥材葛根製作的日本傳統熱甜品葛湯，你可能沒吃過。

一種口味不分季節，也能變出好滋味，夏天的焙茶刨冰在冬天做成葛湯，放入黑糖白玉，超濃郁焙茶香讓人一口接一口。還有這款夏季的蒙布朗冰品，冬天也能做成葛湯，栗子泥拌入葛粉呈現濃稠口感，一大塊糖漬栗子咬下去，真的超滿足。人氣超夯的還有撒上巧克力碎片的開心果口味，鮮奶油淋上好幾圈攪拌均勻，開心果控一定會喜歡。

刨冰店業者邱先生：「我們就想說用原本是刨冰的醬料，然後去融合這個日式甜品，因為也沒有其他人去做過類似的事情。」

入冬首波冷氣團，將在週六晚上南下，濕冷空氣入夜逐漸轉乾，週六晚到週日水氣配合溫度，3500公尺以上高山有零星下雪機會。尤其週日到週一清晨，冷氣團影響最顯著，中部以北低溫約11-14度，南部東部約14-18度。

首波冷氣團報到，刨冰店業者玩創意，夏天的口味，延伸出冬天的熱甜品，讓消費者也能暖呼呼。

