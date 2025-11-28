獨／香群路在哪？Google找嘸 其他導航出現「沒看過的路名」

大家愛用的Google地圖上找不到「香群路」，在其他導航系統上卻找的到「從未看過的路名」！（圖／TVBS）

台南一名計程車司機接送顧客前往佛堂時，發現導航系統顯示了一條從未見過的「香群路」，引發一連串的疑惑。經實地探訪，當地居民和佛堂師姐均表示該地區根本沒有「香群路」，佛堂的實際地址是位於「德興路336巷」。進一步調查發現，不同導航系統顯示的路名竟然各不相同，有的顯示「龍景路」，有的則完全沒有路名，顯示這很可能是導航系統出現了錯誤。

一名台南計程車司機在接送顧客前往佛堂時，遇到了奇特的情況。他的導航系統顯示目的地位於一條名為「香群路」的道路上，但這個路名他從未見過。這條神祕的「香群路」位於台86台南永成路附近的小巷弄中，是一段狹窄且難以會車的產業道路。

當記者實地探訪時，發現附近工廠和住家的門牌號碼都與「香群路」無關。當地居民更是表示從未聽過這個路名，一位在該地區居住三十年的居民確定地表示該地區沒有名為「香群路」的道路。

其他汽車的導航，也同樣找不到「香群路」而是其他路名，推測是系統BUG。（圖／TVBS）

更令人困惑的是，使用手機Google地圖搜尋「香群路」完全找不到結果。在汽車上的導航系統中輸入這個路名同樣沒有顯示，系統僅能顯示該位置有一條小路，但沒有標示路名。而在另一輛使用相同導航系統的車上，同一地點卻顯示為「龍景路」，與「香群路」完全不相關。

其實目的地是這間佛堂，師姐親自解答，路牌上顯示的是「德興路」而非「香群路」。（圖／TVBS）

這條神祕道路上確實有一間佛堂，佛堂師姐解釋道，他們的實際地址是「德興路336巷」，而且大多數前來的都是熟悉路線的老信徒，不需要依賴Google導航。推測，這很可能是導航系統暫時出現錯誤，突然顯示了不存在的「香群路」。這個案例提醒大家在依賴電子導航工具時，最好多方比對資訊，以免被導航系統誤導而迷路。

